Empresas estarão a esforçar-se para que trabalhadores possam ter no mínimo dois dias de descanso por semana, “se possível seguidos”, diz a ADEM.

Emprego

ADEM. “Reputação da Horeca está a melhorar”

Empresas estarão a esforçar-se para que trabalhadores possam ter no mínimo dois dias de descanso por semana, “se possível seguidos”, diz a ADEM.

A reputação da Horeca está a melhorar. Quem o diz é Patrice Haas, da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).



Num vídeo divulgado pela ADEM sobre as tendências atuais do mercado de trabalho, Haas, do serviço ‘Empregador’ para a Horeca, destacou a atual penúria de mão de obra no ramo, reconhecendo que a “má imagem” do setor não tem jogado a favor das empresas.

Como em alguns outros setores, os trabalhadores de cafés, restaurantes e hotéis estão, muitas vezes, sujeitos a horários de trabalho exigentes. Mas, segundo Patrice Haas, a conciliação entre vida pessoal e profissional está a melhorar.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

De acordo com o responsável, há cada vez mais empresas a esforçar-se para que os trabalhadores possam trabalhar de forma contínua e, assim, “ter no mínimo dois dias ou dois dias e meio de descanso por semana, se possível seguidos”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Outra das melhorias apontadas por Patrice Haas prende-se com o aumento dos salários. Recorde-se que, numa entrevista recente à Rádio Latina, o secretário-geral da federação Horesca, François Koepp, disse que, de forma global, os ordenados no setor progrediram cerca de 7,5% este ano.

Mas, a falta de mão de obra continua a preocupar. De acordo com Patrice Haas, que cita dados da federação, o setor precisa atualmente de cerca de 2.000 trabalhadores.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony