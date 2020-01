A cantora surgiu de férias como o cantor Harry Style e visivelmente mais magra.

Adele revela que perdeu 45 quilos

A cantora surgiu de férias como o cantor Harry Style e visivelmente mais magra.

2019 parece ter sido um ano de muitas mudanças para a cantora britânica. Após o divórcio com Simon Konecki, a cantora decidiu cuidar do corpo e saúde e surpreendeu os fãs, em outubro, ao surgir na festa de aniversário do cantor Drake bem mais magra.

Mas só agora, no início do ano, a cantora falou abertamente sobre o assunto e revelou quantos quilos perdeu. De férias nas Caraíbas com o cantor Harry Styles e James Corden, Adele, de 31 anos, revelou a uma fã, Lexi Larson, que perdeu 45 quilos.

Adele & Harry Styles were spotted together in Anguilla, Caribe yesterday. 🏝 pic.twitter.com/SbjKCI6W0J — Pop Crave (@PopCrave) 4 de janeiro de 2020

A jovem revelou que a cantora lhe disse que cortou com o álcool, a cafeína, açúcar e alimentos picantes, e também deixou de fumar.

Ainda em 2019, Adele chegou a afirmar nas redes sociais que se antes chorava pelo excesso de peso, agora "suava"para o perder.

Alguns fãs mostraram-se preocupados com a excessiva perda de peso da cantora mas, a julgar pelas imagens, Adele está feliz com a nova aparência e a aproveitar a vida.





Ana Patrícia Cardoso