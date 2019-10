Sem dar nenhum concerto ou lançar qualquer música, a cantora somou 25 milhões de euros, no ano passado.

Adele ganhou 68 mil euros, por dia, sem trabalhar em 2018

Na indústria musical atual, em que as bandas e os artistas têm de estar permanentemente em digressão para compensar os poucos discos vendidos e as parcas receitas que daí obtêm, Adele é uma das poucas exceções.

No ano passado, a cantora ganhou 68 mil euros por dia (25 milhões por ano) sem ter de trabalhar para isso.

Na realidade, sem ter de trabalhar mais, além do que já trabalhou. Apesar de não lançar um disco desde 2015 e de não fazer concertos há dois anos, os 'royalties' provenientes das vendas de álbuns antigos e das letras das suas canções rendem à artista de 31 anos vários milhões por ano.

Adele depois do concerto das Spice Girls em Inglaterra, em junho passado, de quem é grande fã.

Em 2018, Adele ganhou 56 milhões de euros em receitas provenientes da sua discografia e não só. Os números são do jornal The Sun, que teve acesso às contas das empresas responsáveis por gerirem os ganhos alcançados pela cantora britânica: a Melted Stone Ltd. e a Melted Stone Publishing Ltd.

Discos e concertos multimilionários

A primeira empresa, a Melted Stone Ltd, é responsável por gerir as receitas das vendas dos seus discos e respetivas digressões e, foi só dela que vieram aqueles 56 milhões de euros, registados em 2018, mais do que os 35,7 milhões de euros gerados em 2017.

Para essas contas terão contribuído os lucros obtidos com os 31 de milhões de cópias vendidas do seu disco de estreia, '19', lançado em 2008, e os 22 milhões de exemplares do mais recente, '25' (editado em 2015).

Composições pagas a peso de ouro

À outra empresa que administra os rendimentos provenientes do trabalho da artista, a Melted Stone Publishing Ltd., cabe gerir as receitas obtidas com os direitos de autor das músicas e letras das canções de Adele, que é também compositora, além de intérprete.

Só nesse campo, a britânica faturou 23,3 milhões de euros em receitas, no ano de 2018, superando os 18,8 milhões alcançados em 2017.

E embora parte desse dinheiro permaneça nas próprias empresas, a cantora de 31 anos´´ ainda consegue juntar mais algumas dezenas de milhões à sua fortuna pessoal, avaliada em 160 milhões de euros.

Contas feitas, nos últimos 12 meses, os lucros que Adele obteve dessas empresas totalizaram 25 milhões, o que rendeu à artista multipremiada 68 mil euros, por dia, num ano em que não deu nenhum concerto, nem lançou nenhuma música.