O iodeto de potássio é indicado em casos de exposição radioativa.

Acidente nuclear. Farmácias não dispõem de stock de comprimidos de iodeto de potássio

Nos últimos dias muitas pessoas residentes no Luxemburgo têm ido às farmácias à procura de comprimidos de iodeto de potássio. O anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de colocar as forças nucleares do país em alerta máximo, teve como consequência que muitas pessoas se dirigiram às farmácias ou comunas para terem acesso a esses comprimidos de iodo.

Ora, num comunicado, o Sindicato dos Farmacêuticos do Luxemburgo informa que as farmácias não dispõem de um stock de comprimidos de iodo para distribuir à população de forma preventiva. Daí o apelo à população para não saturar as linhas telefónicas das farmácias, como também evitar as deslocações desnecessárias a estes estabelecimentos.

A Direção da Saúde já emitiu na quarta-feira um comunicado em que lembra que os comprimidos de iodeto de potássio só devem ser tomados em caso de acidente numa central nuclear, nas imediações do Luxemburgo e sob as instruções das autoridades.

As autoridades acrescentam que para outros cenários, quer a maiores distâncias, quer envolvendo outros tipos de instalações, estes comprimidos não oferecem proteção.

Note-se que o Luxemburgo começou a distribuir, em 2014, este medicamento pela população, como medida de prevenção em caso de acidente nuclear.

Universidade do Luxemburgo cria fundo de ajuda para estudantes ucranianos

“Os ucranianos deram ao mundo uma lição de coragem”. Uma reação do reitor da Universidade do Luxemburgo à invasão russa na Ucrânia. Stéphane Pallage sublinha em comunicado que não há palavras para qualificar esta guerra.

A universidade diz-se solidária com todos os estudantes e professores oriundos da Ucrânia, e com toda a população que está a passar por esta guerra. Para apoiar os estudantes ucranianos afetados por esta guerra, a universidade decidiu criar um fundo de ajuda especial para estudantes daquele país.

No entanto, o reitor sublinha que o facto de condenar a guerra levada a cabo pela Rússia, não significa que condena os seus colegas ou estudantes russos que fazem parte da comunidade universitária.

Como sinal de solidariedade, a universidade vai hoje marcar um minuto de silêncio às 13h30 em Belval.

Mea-Culpa de Asselborn

"Se o povo russo visse o caos que Putin está a criar, o que ele está a destruir, por quanto medo e quantas mortes ele é responsável, na minha opinião, o Kremlin seria derrubado, o que é tudo o que poderia desejar [que lhe acontecesse], também que ele fosse fisicamente eliminado", afirmou Jean Asselborn numa entrevista à rádio 100,7, esta quarta-feira.

Foram estas declarações que geraram várias críticas e que levaram mesmo o partido de direita ADR a perguntar ao Primeiro-Ministro Xavier Bettel se considera "apropriado" que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país recorresse publicamente ao apelo à violência mortal contra um Chefe de Estado estrangeiro, numa pergunta parlamentar.

Durante a tarde de ontem, o ministro Jean Asselborn fez um mea culpa e admitiu, num comunicado enviado às redações, que "um Ministro dos Negócios Estrangeiros nunca deveria usar tais palavras". "As duas palavras 'eliminar fisicamente' escaparam-se da minha boca", afirma, na nota, onde contextualiza a declaração polémica.

O que lhe escapou em direto aos microfones da rádio é admitido como um erro, mas Asselborn sublinha: "Mesmo depois de 18 anos como Ministro das Relações Exteriores, não consigo reprimir as minhas emoções e o meu senso de justiça, diante de tão imensurável sofrimento humano provocado a pessoas inocentes", lê-se na nota.

Comuna de Bascharage "está pronta" para acolher refugiados ucranianos

A comuna de Bascharage refere em comunicado que "está pronta para acolher as pessoas que fogem da Ucrânia, de acordo com os seus meios e disponibilidade".

Os responsáveis da autarquia apelam ao Governo para que continue os esforços de apoio às comunas que acolhem refugiados ou deslocados.

Ao mesmo tempo, a autarquia condena "veementemente" os ataques ao povo ucraniano e as violações da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia.

A comuna refere ainda que vai enviar dez mil euros para o fundo de solidariedade da Caritas Luxemburgo, que já se prontificou a ajudar a população ucraniana.

Ucrânia: Pelo menos 227 civis mortos, incluindo 15 crianças, e 525 feridos

Pelo menos 227 civis, incluindo 15 crianças, foram mortos e outros 525 ficaram feridos na invasão da Rússia à Ucrânia, indica um comunicado do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos assinalou que este balanço supera o das vítimas civis da guerra no leste da Ucrânia entre separatistas pró-russos e forças ucranianas em 2014 — que deixou 136 mortos e 577 feridos.

Pelo menos um milhão de pessoas já cruzaram as fronteiras da Ucrânia para os países vizinhos, desde 24 de fevereiro. A maioria dos que fogem são mulheres e crianças. Recorde-se que o Governo ucraniano proibiu os homens entre 18 e 60 anos de deixar o país.

Ucrânia. Autoridades locais confirmam tomada russa de Kherson

As autoridades ucranianas confirmaram hoje a tomada da cidade portuária de Kherson, no sul do país, por parte de tropas russas, uma captura que a Rússia tinha anunciado na manhã de quarta-feira.

Kherson, com cerca de 290 mil habitantes, é o maior centro urbano capturado pelas forças russas desde que a invasão começou, em 24 de fevereiro.

O chefe da administração regional de Kherson, pediu aos moradores, através da plataforma Telegram, que fiquem em casa, indicando que "os ocupantes estão em todas as partes da cidade e são muito perigosos".

O presidente da câmara municipal da cidade, anunciou que se havia reunido com tropas russas num prédio da administração de Kherson.

"Não tínhamos armas e não fomos agressivos. Mostramos que estamos a trabalhar para proteger a cidade e a tentar lidar com as consequências da invasão", disse, numa publicação na rede social Facebook.

O responsável assegurou que "não fez promessas" aos russos e "simplesmente pediu para não disparar contra as pessoas" e para que seja permitido a recolha dos corpos que se encontram nas ruas de Kherson.

Alemanha vai entregar mais 2.700 mísseis antiaéreos à Ucrânia

A Alemanha decidiu entregar mais 2.700 mísseis antiaéreos à Ucrânia, disse hoje uma fonte governamental alemã.

Estes mísseis são de fabrico soviético e provenientes dos `stocks` das forças armadas da antiga República Democrática da Alemanha, que foram integrados no armamento do exército alemão, depois da reunificação do país, em 1990.

Também os Estados Unidos entregaram centenas de mísseis antiaéreos Stinger à Ucrânia pela primeira vez nos últimos dias, incluindo 200 enviados na segunda-feira, informou a cadeia de televisão norte-americana CNN.

Ucrânia. Jean Asselborn discute acolhimento de refugiados com homólogos europeus

O ministro da Imigração e Asilo, Jean Asselborn, participa esta quinta-feira na reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia, a ter lugar em Bruxelas.

Asselborn e os seus homólogos europeus vão debater a resposta europeia à guerra na Ucrânia, em particular, a proteção temporária aos refugiados de guerra.

Neste contexto, os ministros vão também falar com o homólogo ucraniano por videoconferência.

Partidos políticos respeitaram as regras de financiamento público

Os sete partidos políticos representados no Parlamento (CSV, LSAP, DP, déi Gréng, ADR, déi Lénk e Piratas) e que apresentaram uma lista eleitoral nas quatro circunscrições nas legislativas em 2018, respeitaram as regras orçamentais estipuladas na lei.

A constatação está presente no relatório do Tribunal de Contas sobre o financiamento dos partidos políticos, apresentado aos membros da comissão parlamentar. No balanço relativo a 2020, o financiamento público dos sete partidos representados no parlamento luxemburguês rondou os 3,54 milhões de euros.

Quanto ao montante atribuído a cada partido, o CSV foi o que recebeu a maior fatia (846.462 euros), seguindo-se o DP (677.246 euros) e o Déi Gréng (601.274 euros). Em quarto lugar na lista ficou o LSAP (525.162 euros), seguido do ADR (366.328 euros) e do Partido Pirata (279.122 euros). O último da lista foi o Déi Lénk (233.187 euros).

PIB aumentou 0,5% no quarto trimestre de 2021

A atividade económica luxemburguesa recuperou no quarto trimestre de 2021, com um aumento estimado do Produto Interno Bruto (PIB) em 0,5%, quando comparado com o trimestre anterior.

Já em comparação com o quarto trimestre de 2020, o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) refere no seu mais recente boletim que o PIB ajustado sazonalmente aumentou 4,8%.

As primeiras estimativas do PIB para o conjunto do ano 2021 dão conta de um aumento de 6,9%, sendo que os resultados detalhados serão divulgados apenas no dia 14 de março de 2022, refere o Statec no comunicado.

Há oito novos procedimentos administrativos no aplicativo MyGuichet.lu

O aplicativo móvel MyGuichet.lu disponibiliza desde 28 de fevereiro oito novos procedimentos.

Entre os novos procedimentos, o Ministério da Digitalização explica que é possível, por exemplo, pedir o abono de família da "Caisse pour l'avenir des enfants”, procurar um testamento, pedir uma cópia do registo de propriedade do veículo ou dar baixa à circulação do veículo.

Também é possível apresentar o certificado anual de organismos de investimento coletivo e o certificado de conformidade para empresas de gestão de património familiar.

Além dos procedimentos, é possível consultar através do aplicativo MyGuichet.lu informações sobre os Impostos, pontos da carta de condução, taxa de circulação automóvel ou ajuda à habitação.

Taça de Portugal. FC Porto vence em Alvalade

O FC Porto venceu ontem em casa do Sporting, por 2-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, em que esteve a perder.

Tondela e Mafra disputarem hoje o outro encontro da primeira mão das meias-finais da Taça, com a segunda mão a disputar-se entre 19 e 21 de abril.

