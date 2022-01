Desde 1 de janeiro de 2022, que há mudanças com impactos nos bolsos dos residentes no Grão-Ducado.

Atualidade em síntese 04 JAN 2022

Abonos, "subsídio de vida cara" e salário mínimo aumentam desde 1 de janeiro de 2022

Desde 1 de janeiro de 2022, que há mudanças com impactos nos bolsos dos residentes no Grão-Ducado.

O Governo do Grão-Ducado anunciou esta segunda-feira a adaptação dos parâmetros sociais, que entrou em vigor a 1 janeiro de 2022. Os novos parâmetros sociais aplicáveis ​​a partir dessa data têm em consideração, entre outros aspetos, a introdução retroativa da indexação das prestações familiares a 1 de outubro de 2021 e o ajustamento do subsídio de custo de vida.

O Ministério da Segurança Social refere em comunicado que as prestações familiares atingem agora os 271,66 euros por mês e por criança. O acréscimo é de 20,53€ para uma criança dos 6 aos 11 anos e de 51,25 € para uma criança com 12 ou mais anos.

Já o subsídio de custo de vida ou "subsídio de vida cara" aumenta 200 euros e passa a ser de 1,652 € para uma pessoa solteira e 2.065 € para uma família de duas pessoas, por exemplo.

O salário social mínimo do Luxemburgo ultrapassa também um novo marco. Com o acréscimo de 2,5%, já atingiu os 2.256 euros brutos para o trabalhador não qualificado (+ 55 euros). E sobe para 2.708 euros para um trabalhador qualificado (+ 66 euros).

A pensão mínima também aumentou, sendo agora de 1.985 euros brutos por mês para uma pensão de taxa completa. Já o rendimento de inclusão social (Revis) foi oficialmente fixado em 791 euros para o ano de 2022.

Luxemburgo deverá enfrentar vaga curta, "mas forte", da variante Omicron

O especialista em doenças infecciosas, Gérard Schockmel defendeu esta segunda-feira uma flexibilização das regras para o isolamento de casos positivos e afirmou que cada vez mais pessoas no Luxemburgo aprovam a vacinação.

Em entrevista à RTL, Schockmel deixou ainda um alerta que o país tem de se preparar para uma vaga de Omicron forte, mas que, no entanto, pode ser curta.

"No geral, a Omicron é menos perigosa do que a variante Delta", disse ainda o especialista que exerce funções no Hospital Robert Schuman exemplificando que agora "a imunidade coletiva é maior" e "o vírus em si é menos perigoso.

Mais duas mortes associadas à Covid no Luxemburgo

O Luxemburgo registou durante o fim-de-semana 1.592 novos casos de covid-19, num total de 6.586 testes de diagnóstico realizados.

Mas embora o número de novas infeções tenha ultrapassado outra vez o milhar, a mortalidade mantém-se baixa e os níveis de internamento sem grandes oscilações.

O Luxemburgo reportou mais 2 mortes atribuídas à covid-19. O número total de óbitos associados a esta doença sobe para 917. 68 pessoas estão atualmente hospitalizadas das quais 21 nos cuidados intensivos.

Residentes vacinados no estrangeiro podem levar dose de reforço sem marcação

As pessoas que vivem no Luxemburgo e que receberam o programa vacinal inicial no estrangeiro poderão ir sem marcação a um dos centros de vacinação para receber a dose de reforço.

A lista de centros de vacinação e também de médicos que participam na campanha de vacinação pode ser consultada no site dedicado à vacinação.

No próximo dia 6 de janeiro abre também um novo posto de vacinação "Pop-up" na Cidade do Luxemburgo. Situado na estação da Gare, funcionará sem marcação, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Covid-19.

Países Baixos reabrem escolas depois de um mês de encerramento

O governo dos Países Baixos decidiu reabrir as escolas primárias e secundárias no dia 10 de janeiro, cujo encerramento foi antecipado uma semana antes do Natal devido à disseminação da variante Ómicron.

O executivo liderado por Mark Rutte segue as recomendações da Comissão de Gestão de Surtos (OMT), que considerou “justificada” a reabertura de escolas, institutos e escolas de educação especial, assim como de atividades extracurriculares.

A medida é justificada pela diminuição de casos de infeção entre os mais jovens. Mas os alunos e funcionários que apresentarem sintomas devem ficar em casa, havendo novas regras.

Já no ensino superior, as aulas vão continuar, mas à distância devido ao aumento de infeções nessa faixa etária.

Luxair transportou mais de 55 mil passageiros no período de Natal e passagem de ano

Mais de 55 mil pessoas viajaram na Luxair nas últimas duas semanas, que abrangeram o Natal e a passagem de ano, avançou a companhia à RTL.

Portugal e Espanha estiveram entre os destinos preferidos dos que viajaram do Luxemburgo, a bordo da transportadora, nesta quadra natalícia.

Apesar do agravamento recente das restrições em vários países, devido ao alastrar da variante Omicron, o ano de 2021 terminou melhor do que começou para a Luxair, garantiu o diretor-geral, Gilles Feith.

A companhia de aviação emprega cerca de 2.900 pessoas. Entre elas há 200 a 300 funcionários em desemprego parcial.

Jovem automobilista morre em acidente de viação

Uma jovem automobilista de 18 anos morreu ontem à noite num acidente de viação, na estrada que liga Everlange a Useldange.

A tragédia ocorreu por volta das 21h30. Segundo as autoridades policiais, a jovem residente no norte do país, perdeu o controlo do veículo e embateu violentamente contra uma árvore.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a jovem já foi encontrada sem vida. Foi aberto um inquérito para apurar as causas exatas deste acidente fatal.

Redação Latina | Lusa

