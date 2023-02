O montante base do abono de família vai subir para 299,85 euros em abril, com a indexação adiada no ano passado.

Abono de família. Montante base sobe para 299 euros em abril

Ao abrigo do sistema de indexação salarial, também o abono de família sobe 2,5%. Este mês, o montante único por criança aumenta para 292,54 euros este mês.



Houve uma mexida no abono de família e diz respeito aos fronteiriços Cerca de dois anos após o puxão de orelhas, o Luxemburgo resolveu a situação dos enteados de trabalhadores transfronteiriços em matéria de acesso ao abono de família.

Segundo as contas feitas pela Rádio Latina, com o ‘index’ de abril, o montante base do abono subirá então para 299,85 euros. Este é o valor atribuído por criança até aos cinco anos de idade. A partir dessa idade, há um acréscimo consoante o grupo etário do menor. Já as famílias com filhos nascidos antes de 1 de agosto de 2016 continuam abrangidas pela antiga lei do abono, em que o montante aumenta em função do número de filhos.

Além de salários, reformas e abonos, também os serviços de saúde aumentam 2,5% sempre que o sistema de indexação é acionado.

Artigo: Diana Alves | Foto: picture alliance / dpa