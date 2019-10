Beyoncé surge em segundo lugar de acordo com uma fórmula matemática da beleza. Saiba como elas são as mais belas.

A supermodelo Bella Hadid é a mulher mais bonita do mundo, diz a ciência

Beyoncé surge em segundo lugar de acordo com uma fórmula matemática da beleza. Saiba como elas são as mais belas.

A beleza quantifica-se? Sim, através do famoso ‘phi’ ou ‘proporção áurea’ aplicada à beleza inventada e usada na Grécia Antiga e mais tarde, no Renascimento, por pintores como Leonardo Da Vinci para as suas obras de arte.



Os gregos acreditavam que quanto mais próximas as proporções de um rosto ou corpo estão do ‘phi’ (número 1.61803398875), mais esteticamente agradáveis ​​são.

Os resultados da supermodelo da Victoria's Secret Bella Hadid.

Esta ‘proporção áurea da beleza’ foi agora aplicada às celebridades mais famosas e o resultado foi surpreendente.

A top model Bella Hadid, 23 anos, conseguiu as pontuações mais altas o que faz dela a mulher mais bela do planeta e “a mais próxima do ideal de perfeição feminina da Grécia Antiga”. Em segundo lugar ficou a cantora Beyoncé, de 28 anos.

Como se chega ao rosto mais belo?

Scarlett Johansson, Kate Moss, Cara Delevingne, Airana Grande ou Amber Heard foram outras das beldades analisadas neste estudo realizado pelo famoso cirurgião plástico britânico, Julian De Silva.

E como se aplica esta fórmula? Ela incide nas características faciais, na proporção dos olhos, nariz e lábios, sobrancelhas, queixo, mandíbula e orelhas de cada mulher, explica o cirurgião Julian De Silva, na sua página de instagram.

O especialista aplicou esta ‘proporção áurea da beleza’ às características faciais de cada uma das mulheres da lista, para ver quem se aproximava mais do ideal de beleza feminino.

Perfeição quase total

“Bella Hadid foi a vencedora quando todos os elementos do rosto foram medidos para a perfeição física”, declarou o cirurgião ao jornal inglês Mirror, explicando que a top model obteve uma classificação de 94,35% no rácio da ‘proporção áurea da beleza’.

Julian De Silva ficou impressionado com a pontuação obtida no queixo de Hadid: 99,7%. “Está apenas a 0,3% da perfeição total” segundo o ideal de beleza da Grécia Antiga.

Quem ficou atrás de Beyoncé

"Beyoncé ficou em segundo, com pontuações muito altas nos olhos, testa e lábios e pontuações altas no formato do rosto”, explicou o cirurgião.

Na sua página do instagram, Julian De Silva apresenta as mulheres mais belas: 3º lugar para a atriz Amber Heard, 33 anos, com 91,85%; 4º lugar para a cantora Ariana Grande, 26 anos, com 91,81%, 6º lugar para Kate Moss, 45 anos, com 91,05%, a mulher britânica mais bem classificada da lista, muito à frente da sua rival Cara Delevingne, 27 anos, que ficou em 10º lugar, com 89,99%.





Da esq. para a dir. Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss e Cara Delevingne.



O cirurgião contou que esta lista foi compilada “usando as mais recentes técnicas de mapeamento por computador que nos permitem resolver alguns dos mistérios do que é que torna alguém fisicamente belo".