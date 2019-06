A Netflix confirmou esta quinta-feira, 27, a continuação da série.

A série "A Casa de Papel" vai ter quarta temporada

A notícia foi avançada pela plataforma de 'streaming' na apresentação oficial da terceira temporada em Espanha, que estreia já no dia 19 de julho.

Álex Pina, o criador da série espanhola mais famosa do mundo deu a notícia, afirmando que "ainda havia muito por contar". A apresentação oficial contou com a presença dos atores que encarnam as personagens do bando do "Professor", Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Miguel Herrán, Jaime Lorente ou Najwa Nimri, segundo o jornal espanhol "El Periódico".

Pina encontra-se atualmente a filmar "White Lines", também para a Netflix. O ator Nuno Lopes faz parte do elenco, que conta também com Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto e Daniel Mays.

Não foram avançados mais detalhes em relação à quarta temporada e os atores preferiram falar de como as filmagens têm sido como "um reencontro de antigos alunos".

Com a terceira temporada ainda por estrear, muito se especulou sobre o que vai acontecer. O ‘gang’ vê-se obrigado a voltar à ação para salvar um dos membros da prisão. Desta vez, contam com um novo membro, a ex-investigadora da polícia, Raquel Murillo, que recebeu o seu cognome diretamente de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Num vídeo de promoção da série, Marcelo (voz interpretada por um ator) dá as boas vinda a "Lisboa".