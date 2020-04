O artista de hip hop inspirou-se nesta fase de pandemia para lançar "Quarentena".

A quarentena, em música, de OhPi

Artista de hip hop, antes conhecido no meio por Pigméu, teve muito sucesso no início de 2000 com o tema "Maria". Quatorze anos depois, está de regresso com temas que continuam fiéis à cultura hip hop e, inspirados nesta fase de pandemia que o mundo atravessa como é o caso do single Quarentena, lançado no passado dia 17 de abril e que pode ouvir abaixo:

O artista cujo álbum ainda não tem data de lançamento previsto, devido à covid-19, continua a sua carreira no Luxemburgo pela mão da KS Productions, composta por Remi e Leandro, dois jovens com muita ambição no meio musical e que concederam uma entrevista à Radio Latina, sobre este projeto em particular e que pode ouvir abaixo:





As novidades não ficam por aqui e os dois produtores prometem muita animação em tempos de quarentena.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

