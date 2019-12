O especial de comédia estreou esta terça-feira, 3, na plataforma Netflix e promete muitas risadas e Deus a cobiçar a mulher do outro.

"A Primeira Tentação de Cristo". Já chegou o especial de Natal da Porta dos Fundos

O especial de comédia estreou esta terça-feira, 3, na plataforma Netflix e promete muitas risadas e Deus a cobiçar a mulher do outro.

Esta terça-feira, o especial de Natal da Porta dos Fundos estreou na Netflix.O especial “A Primeira Tentação de Cristo” sucede a “Especial de Natal – Se Beber Não Ceie”, que foi lançado em 2018.

O primeiro especial valeu ao grupo de Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF, João Vicente de Castro e Antonio Tabet (Kibe) a distinção de "melhor comédia" nos prémios Emmy internacional, que foram entregues nem Nova Iorque, no final do mês de novembro.

Quando foi buscar a estatueta de vencedor, Fábio Porchat fez questão de agradecer ao personagem principal. "Obrigado Jesus, estamos aqui graças a você", disse.



No Twitter oficial da Porta dos Fundos, algumas promoções do especial são hilariantes: “A festa vai começar. Acende o incenso e traz a mirra que pisca!”, “Ao perambular pelo deserto, cuidado com as tentações pelo caminho. Dependendo do quanto estiver carente, pode até querer levar a tentação pra casa…” e “Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas se fordes Deus, cobiçareis sim”.

Ana Patrícia Cardoso