“A polícia é como a Virgem Maria. Tem de aparecer de vez em quando”

“A polícia é como a Virgem Maria: se não aparecer de vez em quando, a dúvida instala-se”. Ouvido pela Rádio Latina, Paul Hammelmann, presidente da associação Segurança Rodoviária, citou o realizador francês Michel Audiard para dizer que é preciso um reforço das operações de fiscalização nas estradas para lutar contra a sinistralidade.



Paul Hammelmann diz que a falta de efetivos não é novidade. A polícia sabe, o ministro sabe, toda a gente sabe, e está a haver uma aposta no recrutamento, mas vai demorar, diz. Para o líder da Segurança Rodoviária, a criação de uma unidade de polícia de trânsito poderia ajudar a resolver o problema. A sua ideia é que os agentes dessa unidade não precisassem de seguir a formação completa de polícia, o que facilitaria o acesso à profissão.

A criação de uma unidade especial de polícia dedicada exclusivamente ao trânsito é, para já, apenas uma ideia apontada pelo responsável, baseada em algo que existe noutros países.

Seja excesso de velocidade, álcool ou telemóvel ao volante, o presidente da Segurança Rodoviária insiste na necessidade de reforçar as operações de fiscalização no terreno. Neste momento, a polícia não está suficientemente presente nas estradas, segundo o responsável.

Os dados provisórios da Segurança Rodoviária apontam para cerca de 30 mortos nas estradas em 2022. No ano anterior, 24 pessoas perderam a vida em acidentes de viação. São números “execráveis”, para Paul Hammelmann, que defende, entre várias medidas, uma redução do limite de velocidade de 30 para 50 km/h dentro das localidades. A lista de reivindicações da organização, no âmbito das eleições comunais e legislativas, será divulgada no início de abril.

Artigo: Diana Alves | Foto: Lex Kleren