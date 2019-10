Valentina, a bebé de quase três meses, filha de Katia Aveiro já é uma estrela no instagram, muito por culpa' das suas roupas e acessórios.

Radio Latina 7

A nova sobrinha de Cristiano Ronaldo é uma ‘mini-Kardashian’

Valentina, a bebé de quase três meses, filha de Katia Aveiro já é uma estrela no instagram, muito por culpa' das suas roupas e acessórios.

Katia Aveiro, de 41 anos é uma mãe, muito babada com o seu mais novo rebento. Adora publicar fotografias da bebé, que completa três meses dia 27, sempre cheia de lacinhos, folhos, e acessórios, muito ‘baby girl’. A revista Hola online chama à bebé ‘mini kardashian’ pelas semelhanças das suas roupas com as das bebés da famosa família norte-americana.



Katia com os três filhos.

Valentina até dá às boas noites aos seguidores de Katia nesta rede social. E a falar de roupas como uma kardashian. “Estou a pensar na roupa que vou vestir amanhã!!! A mãe ama a cor de rosa, mas de azul eu também fico linda. Amanhã logo vejo. Boa noite amigos e amigas. Deus abençoe a todos !!!

Valentina com um 'turbante' com laçinho.

A avó Dolores Aveiro já confessou que está apaixonada pela menina e até Georgina diz que ela é "uma boneca".

Pelas imagens partilhadas na conta da irmã de Cristiano Ronaldo percebe-se que o clã está encantado com Valentina, sobretudo os filhos mais velhos de Katia, Rodrigo e Dinis, fruto da relação anterior com José Pereira.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Valentina que nasceu a 27 de agosto nasceu do namoro da irmã do futebolista com Alexandre, no Brasil. Atualmente, o casal está por Portugal.

As bebés Kardashians.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

5

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.