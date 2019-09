Trata-se do evento cultural do ano, cheio de surpresas e onde se pode dançar até ao amanhecer.

A noite mais louca de Esch acontece já este sábado

“Um rio que corre sob a cidade, dezenas de artistas que passeiam pelas ruas, edifícios desconhecidos a descobrir, um desfile colorido seguido de um espectáculo nas nuvens de um parque e uma noite inteira sem dormir a ouvir o som da água! Esta é a nova edição de uma noite concebida para famílias e noctívagos”.

É assim o convite para a 8ª edição da Noite da Cultura em Esch, que decorre este sábado, dia 14 de setembro. O objetivo desta noite dedicada à Água, onde se celebra o rio, é surpreender o público.

Herve Leteneur

O evento começa às 16h00 com um percurso aquático pelas estações da cidade, às 20h vai haver uma Parada submarina na Praça da Resistência, das 21h00 às 23h00 um Espectáculo de Bruma que inclui um banquete no Parque Laval e das 22h00 às 07h12 da manhã seguinte os Banhos da meia-noite, no Parking St. Josef. com muita música para se dançar até ao amanhecer.

Desde os habitantes a todas as associações e organizações culturais de Esh, como o Kulturfabrik, Rockhal, Conservatório de Música, Museu da Resistência, Teatro d’Esch e Biblioteca Municipal, todos imaginaram um programa original para esta noite, com muitas atuações, performances, música.

Atenção que há eventos que precisam ser marcados com antecedência, avisam os organizadores. Clique aqui para ver o programa.