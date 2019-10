Sara Carbonero passou a primeira fase do tratamento ao tumor maligno nos ovários, e o guarda-redes recupera do ataque cardíaco.

A mensagem de Casillas à sua mulher que luta contra o cancro

A mulher de Iker Casillas terminou recentemente a primeira fase do tratamento a um tumor nos ovários, que lhe tinha sido diagnosticado em maio.

Esta primeira vitória de Sara Carbonero sobre a doença levou o marido, o antigo guarda-redes do FC Porto, a deixar uma mensagem de apoio à mulher.

O jogador de 38 anos, que também em maio sofreu um enfarte, partilhou, na sua conta de Instagram, uma imagem de Sara Carbonero, de costas, com uma T-shirt onde se pode ler a frase em inglês: "Girls Can't Do Everything" ("As Raparigas São Capazes de Tudo").

A jornalista de 35 anos, que tem estado a lutar contra um cancro nos ovários desde maio, altura em que foi submetida a uma intervenção cirúrgica, viajou recentemente para Madrid, em Espanha, para concluir a primeira fase das sessões de quimioterapia.

Ao Jornal de Notícias uma fonte próxima de Carbonero disse que "está tudo a correr bem e como previsto", na recuperação do estado de saúde mulher do guarda-redes.





Também Iker Casillas segue confiante na sua recuperação do grave ataque cardíaco que sofreu no início de maio, razão pela qual ainda não voltou para a sua baliza no FC Porto. Só em março do próximo ano, o seu médico irá decidir, de acordo com a evolução do jogador, se Casillas volta aos relvados ou não. "Amanhã, mais e melhor", escreve o guarda-redes no final desta mensagem que publicou na sua conta do instagram.

Iker Casillas e Sara Carbonero são pais de dois meninos, Martín e Lucas. A jornalista entretanto já regressou para junto da família, no Porto, e partilhou uma foto da cidade, sem se referir diretamente à doença, a assinalar o seu regresso à Invicta e as saudades daquela que é agora a sua casa.