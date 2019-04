A denuncia da cantora, que hoje tem 62, anos, só agora foi levada a sério pela comunicação social, nela dizia que sabe bem como estes meninos sentiram os abusos do cantor. No mesmo dia em que denunciou o irmão, LaToya contou também que foi violada pelo próprio pai Joe Jackson, em criança. "Gosto muito do meu irmão, mas isto está mal, não quero ver esses meninos sofrer, porque eu também sofri, o meu pai abusou sexualmente de mim".

Radio Latina 1 3 min.

A irmã de Michael Jackson acusou-o de pedofilia há 25 anos

A denuncia da cantora, que hoje tem 62, anos, só agora foi levada a sério pela comunicação social, nela dizia que sabe bem como estes meninos sentiram os abusos do cantor. No mesmo dia em que denunciou o irmão, LaToya contou também que foi violada pelo próprio pai Joe Jackson, em criança. "Gosto muito do meu irmão, mas isto está mal, não quero ver esses meninos sofrer, porque eu também sofri, o meu pai abusou sexualmente de mim".

LaToya Jackson, a irmã do polémico artista, já o tinha acusado publicamente de pedofilia, em 1993, mas ninguém a levou a sério. Agora, com o documentário “Leaving Neverland”, da HBO, esse vídeo de LaToya foi recuperado, tornou-se viral e ganhou outra dimensão.



“Devo confessar que isto é muito difícil para mim, porque o Michael é meu irmão e amo-o profundamente, mas não posso, nem quero, colaborar de forma silenciosa com os seus crimes contra crianças pequenas e inocentes”, acusou LaToya Jackson, acrescentando: "Se ficar calada, estou a alimentar a culpa e humilhação que esses meninos sentem agora".

Esta denúncia foi feita pela irmã mais velha do músico, há mais de 25 anos, numa conferência de imprensa, a 8 Dezembro, de 1993, em Tel Aviv, Israel, organizada pelo seu então marido Jack Gordon. E só agora está a receber atenção e a ser divulgada pelos media internacionais, como o “El Pais”.

Foi nessa ocasião, que esta irmã de Michael Jackson conta o que na realidade se passava em Neverland. “Nunca quis falar antes, mas acho que é muito triste, porque também eu sou uma vítima, sei como é: estas crianças vão viver assustadas para o resto da sua vida, e não quero ver mais nenhum menino inocente afetado desta forma”, declarou na ocasião aquela que era considerada a rebelde da família Jackson, na conferência gravada e publicada pelo jornal espanhol “El Pais”. Porém, afirmou: "Não quero ser uma colaboradora silenciosa dos seus crimes contra crianças inocentes".

Segundo a cantora, que hoje tem 62, anos, sabe bem como estes meninos se sentiram com os alegados abusos do cantor. No mesmo dia em que denunciou o irmão, LaToya contou também que foi violada pelo próprio pai Joe Jackson, em criança. "Gosto muito do meu irmão, mas isto está mal, não quero ver esses meninos sofrer, porque eu também sofri, o meu pai abusou sexualmente de mim".

A história destes abusos está contada numa das biografias que LaToya escreveu, “Growing Up In The Jackson Family'” onde fala da sua infância e das cenas de violência protagonizadas pelo pai.

“Quando o meu pai saía da cama dele e vinha para a minha, ouvia a minha mãe dizer: ‘Não, Joe, hoje não. Deixa-a descansar. Deixa-a em paz. Ela está cansada’", recordou LaToya, citada pelo “Mirror”, contando que tudo começou quando a irmã mais velha saiu de casa aos 16 anos. Para a cantora os abusos do pai foram só com ela, com mais nenhum irmão ou irmã.

Depois desta conferência, Katherine, a mãe Jackson acusou a filha de querer “ganhar dinheiro com as mentiras”, dizendo que ela talvez tivesse sido até paga para manchar a imagem do irmão.

"A minha mãe sabia que as crianças dormiam lá [no rancho de Michael]. Costumava dizer que não o suportava. Sabia, mas agora nega tudo e é isso que me magoa", vinca. Para LaToya, Katherine sabia mesmo que as crianças dormiam no quarto do filho.

Abusos e suicídio

A denúncia da irmã do rei da pop aconteceu depois de um pai, Evan Chandler acusar Michael, de abusos sexuais ao seu filho Jordan, de 13 anos. Isto aconteceu no verão de 1993 e rapidamente Mickael Jackson se viu envolvido num escândalo à escala mundial. Por causa desta acusação, teve mesmo de cancelar uma tournée. O caso foi resolvido com um acordo: Jackson pagou 23 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros) para abafar os alegados abusos.

Só depois do músico morrer é que o jovem, Jordan Chandler, disse que ele e o pai tinham mentido por razões económicas. Sem aguentar, Evan Chandler suicidou-se.

Nesse ano de 1993 correram notícias sobre mais dois casos de abusos sexuais cometidos pelo rei da pop a outros dois jovens.

Na conferência de imprensa LaToya contou ainda que viu muitos cheques “de “largas quantidades de dinheiro” serem entregues aos pais dos menores.

O documentário “Leaving Nerverland”, da HBO, retrata precisamente a história da relação de duas crianças, James Safechuck e Wade Robson, com Michael Jackson. E com as suas famílias. Só agora adultos, Safechuck e ganharam coragem para contar o pesadelo que viveram no rancho Neverland de Michael Jackson.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.