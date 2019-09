O filme vai representar Portugal na próxima edição dos Óscares, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A Herdade. Filme português é o candidato aos Óscares 2020

O filme vai representar Portugal na próxima edição dos Óscares, na categoria de Melhor Filme Internacional.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Academia Portuguesa de Cinema (APC).

Após a estreia mundial na competição oficial do 76º Festival de Cinema de Veneza, onde o realizador Tiago Guedes foi distinguido com o Prémio Bisato d'Oro para Melhor Realização, o filme encontra-se agora no Festival de Toronto TIFF: esta é a primeira vez que um filme português é selecionado para a secção Special Presentations do festival.

A Herdade conta a saga de uma família portuguesa, proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do Rio Tejo, fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira do nosso país, entre os anos 40 e os dias de hoje. Integram o elenco atores bem conhecidos do público português, como Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges e Victoria Guerra.



Para o Presidente da APC, Paulo Trancoso, "nos últimos dois anos o cinema português tem vindo a afirmar-se no plano nacional e internacional, não só por manter uma presença constante e destacada em festivais de cinema onde Portugal não participava há vários anos, mas também pelo crescente número de espectadores que acorrem às salas para ver filmes portugueses". Este ano, diz, "até agora a produção nacional levou às salas cerca de 490 mil espectadores, um aumento impressionante face aos 145 mil espectadores contabilizados no mesmo período em 2018. Todos os filmes que estavam nomeados à candidatura de Portugal para os Óscares - Raiva de Sérgio Tréfaut, Parque Mayer de António-Pedro Vasconcelos e "Variações" de João Maia - são filmes que demonstram a vitalidade e diversidade inequívoca do cinema português"

A 92.ª cerimónia de entrega dos Óscares decorrerá no dia 9 de fevereiro de 2020, no teatro Dolby, em Los Angeles. Durante o evento, a Academia Americana de Cinema distribuirá prémios em 24 categorias.





Com Lusa