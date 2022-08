Há seis meses, o mundo acordava com a notícia de uma nova guerra. A da invasão russa da Ucrânia. Seis meses volvidos, o que mudou na União Europeia?

A guerra na Europa dura há seis meses

A resposta mais visível para o cidadão comum é o aumento da inflação. Tanto no Luxemburgo como no resto da Europa, os preços dos combustíveis, por exemplo, registam recordes. A subida mais recente aplica-se hoje no grão-ducado, com a gasolina 95 a ser vendida 3,9 cêntimos mais cara (para 1,843 euros por litro). No caso do gasóleo paga-se a partir de hoje mais 1,7 cêntimos (para 1,655 euros por litro).

Mas a União Europeia tem-se mostrado firme contra a Rússia e solidária com a Ucrânia. Se por um lado, impõe à Rússia sucessivos pacotes de sanções de uma envergadura sem precedentes, por outro concede em tempo recorde o estatuto de país candidato à adesão à Ucrânia.

Há também que nomear o inédito financiamento de armamento fornecido a um país terceiro e a invulgar solidariedade dos 27 no acolhimento de milhões de refugiados. Estes são alguns exemplos de ações tomadas pela UE praticamente inimagináveis no início do ano.

A maior parte dos analistas prevê que o conflito na Ucrânia possa durar anos.

Luxemburgo. Milhares querem teletrabalho duas vezes por semana



Terminou o prazo para assinar a petição pública que pede dois dias de teletrabalho para todos os trabalhadores, sejam residentes ou transfronteiriços. Milhares de pessoas aderiram à iniciativa.

De acordo com o Parlamento, a petição de Katia Litim recolheu um total de 14.000 assinaturas digitais. Falta ainda saber se também foram recolhidas assinaturas em papel.

Independentemente disso, e como já se sabia, o assunto vai a debate no Parlamento na presença da autora da iniciativa, dos deputados e dos ministros competentes. A data do debate público deverá ser fixada nas próximas semanas.

Teletrabalho. “Há quem sinta que o teto lhe vai cair em cima”

Para uns, foi como a descobrir a pólvora. Para outros, um pesadelo. Impulsionado pela pandemia, o teletrabalho parece ter vindo para ficar, mas a associação Mobbing alerta para o lado obscuro do ‘homeoffice’.

Em declarações à Rádio Latina, Magdalena Mida, diretora daquela organização de luta contra o assédio moral frisa que não é por se trabalhar em casa que se está a salvo de situações de bullying laboral. E com o teletrabalho surgiram novas formas de assédio. Em algumas situações o trabalhador sente-se completamente isolado.

O teletrabalho não é para todos. Magdalena Mida chama a atenção para os casos de pessoas que não têm condições para trabalhar em casa. “Sentem que o teto lhes vai cair em cima”.

Luxair. Ministro convoca tripartida para 26 de setembro

Governo e parceiros sociais reúnem-se no próximo dia 26 de setembro para discutir a situação no setor da aviação. A data da reunião foi anunciada pelo ministro dos Transportes, François Bausch, e surge a pedido dos sindicatos, que têm denunciado uma situação difícil no seio da companhia aérea Luxair.

De acordo com o Paperjam, que cita vários ‘media’, o ministro dos Transportes adiantou, no entanto, que a reunião será focada na “saúde financeira da empresa” e não em questões internas.

Para as centrais sindicais, há falta de pessoal na companhia, a taxa de absentismo é elevada e os trabalhadores que restam estão esgotados. Além disso, os sindicatos criticam o congelamento dos salários. Razões que levaram as centrais sindicais a pedir uma reunião tripartida com membros do Governo e elementos da direção da empresa. Note-se que o Estado é o acionista maioritário da Luxair.

Calor. Luxemburgo hoje e amanhã sob aviso amarelo



Luxemburgo sob aviso amarelo hoje e amanhã devido ao calor. A temperatura máxima prevista é de 33 graus na região da Moselle. No resto do país, as máximas deverão variar entre os 30 e os 32, de acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux).

Tanto hoje como amanhã, o aviso vai estar em vigor entre as 14h e as 20h e abrange todo o país.

O país já esteve sob aviso cerca de uma dúzia de vezes desde o início do verão, segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo MeteoLux. Trata-se do dobro face a 2021, ano em que houve seis alertas de calor. Por outro lado, o número está muito abaixo do verificado em 2020, por exemplo, ano em que o instituto emitiu 33 alertas amarelos, 22 laranjas e três vermelhos devido ao calor.

Adolescente de 15 anos encontrado são e salvo

Um adolescente de 15 anos que estava desaparecido foi encontrado são e salvo, informou hoje a polícia.

Sam Lepage Tonhofer foi encontrado na noite de ontem. O alerta de desaparecimento tinha sito emitido na passada sexta-feira (19 de agosto).

A polícia procura atualmente uma adolescente de 14 anos, que está desaparecida há mais de uma semana. A jovem chama-se Jasmine Junker e é residente em Lenzweiler. Qualquer informação que possa ajudar as autoridades a localizarem a adolescente deve ser transmitida à polícia de Troisvierges.

Europa está a passar provavelmente a pior seca dos últimos 500 anos

A seca na Europa é provavelmente a pior em meio milénio, de acordo com os peritos da UE. "A seca parece ser a pior em pelo menos 500 anos", disse um porta-voz da Comissão Europeia em Bruxelas. Esta foi uma primeira avaliação do Observatório Europeu da Seca, que ainda tinha de ser confirmada pelos dados finais no final da época.

Os investigadores descobriram que quase metade da Europa está em risco de seca. Desde 10 de agosto, foram emitidos avisos de seca para 47 por cento do território europeu. Além disso, a situação já é alarmante em 17% da terra. A seca tem um forte impacto negativo nas colheitas de verão, sendo o milho, a soja e os girassóis os mais afectados.

O relatório dos peritos refere ainda que a grave seca que tem afetado muitas regiões da Europa desde o início do ano se alargou e agravou desde o início de agosto. Isso está ligado a uma persistente falta de chuva combinada com uma série de ondas de calor desde maio.

Portugal. Área ardida este ano já ultrapassa os 100 mil hectares

A área ardida em Portugal devido aos incêndios deste ano já ultrapassou os 100 mil hectares, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta. Em causa estão 51% de povoamentos florestais, 39% de matos e 10% de área de agricultura.

Desde 2012, sempre com dados até 15 de agosto, este é o sexto ano com maior número de incêndios e o terceiro com mais área ardida.

Até dia 15 deste mês, das causas de incêndios apuradas indicam que 22% se deveram a queimadas e outros 22% a incendiários.

Presidenciais. Angola vai a votos esta quarta-feira

Os angolanos decidem hoje se “a força do povo” continua do lado do MPLA, mantendo no poder o partido que governa o país desde a independência, com João Lourenço.

Ou se, por outro lado, dizem “sim” ao apelo de mudança da oposição liderada pela UNITA, cujo candidato é Adalberto da Costa Júnior.

Benfica está na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica venceu em casa o Dinamo Kiev por 3-0. Vitória que se junta ao triunfo por 2-0 na primeira mão do ‘play-off’.

O Benfica junta-se ao campeão português FC Porto e ao ‘vice’ Sporting, ambos já apurados para esta fase de grupos da ‘liga milionária’, cujo sorteio está marcado para quinta-feira.

A fase de grupos da Liga dos Campeões vai ser disputada entre 06 de setembro e 02 de novembro.

