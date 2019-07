"É definitivamente muito diferente. Passa-se numa era totalmente diferente de Westeros", revelou George R.R. Martin.

"A Guerra dos Tronos" não acabou. Tudo o que se sabe sobre a prequela

"Guerra dos Tronos", a série de maior sucesso em todo o mundo, terminou a 19 de maio e o final não foi consensual para os fãs. Agora, as aventuras no mundo criado por G.R. Martin estão de volta na prequela que deverá estrear em 2020.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Martin adiantou alguns fatos sobre a produção da HBO, cujas filmaram já arrancaram na Irlanda do Norte. O autor garantiu que não é uma continuação da "Guerra dos Tronos". "É diferente. É definitivamente muito diferente. Passa-se numa era totalmente diferente de Westeros. Sem dragões, sem trono de ferro, sem Porto Real. Será interessante ver o que os fãs vão dizer". O guião é escrito por Martin em colaboração com Jane Goldman, autora de "Kick-Ass", "X-Men: First Class" e "Kingsman: The Secret Service".

Por enquanto, ainda não há nome definitivo nem data de estreia para a nova série. No entanto, o autor revelou que chegou a sugerir o nome "The Long Night" (o episódio 3 da oitava temporada), numa clara referência ao inverno da série principal.

Casa Stark de volta

Ação da prequela vai focar-se milhares de anos antes de tudo o que foi vivido em GOT. Na mesma entrevista, Martin assegurou que "os Starks vão definitivamente estar lá". Já os Lannisters não têm lugar na produção. "Os Lannisters ainda não tinham surgido, mas Casterly Rock vai certamente aparecer e estará ocupado pelos Casterlys.

Sete (ou mais) Reinos

Westeros vai surgir dividido em cerca de 100 reinos. O caos está instalado e cada família terá de lutar para sobreviver numa terra sem um líder assumido. "Falamos dos Sete Reinos de Westeros porque havia Sete Reinos na altura da conquista de Aegon. Mas, se recuarmos no tempo, havia nove e doze e, enventualmente, chegamos ao tempo em que havia cem reinos. É esse momento que vamos retratar", disse G.R.

Os 'White Walkers' já existiam?

Segundo Martin, já. A ameaça dos 'White Walkers' fará parte da prequela, uma vez que estes ameaçaram os "Primeiros Homens" muito antes de irem atrás de Jon Snow. "É óbvio que os White Walkers estão de volta e vão ter um papel importante".

Elenco

Não vai ser possível contar com Arya, Jon Snow ou Sansa Stark. Nenhum ator do elenco original deverá voltar à série que realizada por SJ Clarkson, responsável por séries como "Orange Is the New Black", "Jessica Jones" e "Dexter".

Naomi Watts é uma dos principais nomes confirmadas e será uma aristocrata. O ator Josh Whitehouse será da Casa Stark. Naomi Ackie, Sheila Atim, Georgie Henley, Denise Gough, Campbell Bower, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp, Toby Regbo, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe e John Heffernan também já estão confirmados mas não foram divulgados os nomes dos respetivos personagens.

