Última temporada da popular série estreou a 14 de abril.

"A Guerra dos Tronos". Já pode ver o trailer do 2° episódio da última temporada

Logo após a transmissão do primeiro episódio da última temporada de "A Guerra dos Tronos", a HBO não quis deixar os fãs impacientes e divulgou algumas imagens do próximo episódio. A série é transmitido nos canais HBO E SyFy.

No novo trailer divulgado hoje, pode ver-se Daenarys a confrontar Jamie, o assassino do seu pai, o Rei Louco. Anteve-se também uma batalha em que estarão envolvidos quase todos os personagens. No entanto, há que esperar ainda uma semana para ter a verdadeira confirmação.

Após quase dois anos de espera, o primeiro episódio da última e oitava temporada de "A Guerra dos Tronos" estreou esta madrugada de 14 para 15 de abril. Apesar do atraso na transmissão, que levou a muitas críticas de fãs ansiosos, a saga pôde finalmente começar. Neste episódio Jon Snow regressa a Winterfell com Daenarys e reencontra Sansa e Arya. Jamie Lannister também volta a ver Bran Stark, após tê-lo empurrado da janela de uma torre, deixando-o paralítico, na primeira temporada.

Mortes, traições, trocas de identidade. Podemos esperar tudo no final da série? O tempo de espera foi mais do que suficiente para surgirem as teorias mais incríveis sobre o que vai acontecer.