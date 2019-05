Série terminou ontem na oitava temporada.

Radio Latina 1

"A Guerra dos Tronos". Ator considera petição para refazer temporada de "má educação"

Série terminou ontem na oitava temporada.

O ator que vestiu a pele de Grey Worm Jacob Anderson na série "A Guerra dos Tronos" considera que petição para refazer oitava temporada demonstra uma falta de respeito para com a equipa de produção e atores. A série mais famosa de sempre da televisão terminou ontem na oitava temporada. No entanto, ao contrário das anteriores temporadas, foi a última que gerou mais críticas e descontamento entre os seus seguidores.

Recentemente uma petição a pedir que se refaça a última temporada começou a circular na internet e já conta com mais de um milhão de assinantes."Game of Thrones" (em inglês) conseguiu prender milhões de fãs de todo o mundo ao ecrã durante oito anos. Com muitas surpresas pelo caminho, é considerada como um 'divisor de águas' na produção televisiva.

Escrita pelos criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, a oitava temporada já não é adaptada dos livros de G.R. Martin, tal como no caso das primeiras temporadas, e os fãs notaram a diferença. Descontentes com o rumo das personagens e acontecimentos, um grupo de fãs decidiu criar uma petição para refazer toda a temporada.

"David Benioff and D.B. Weiss provaram ser guionistas incompetentes quando não têm material [os livros] para se apoiarem. Esta série merece um final que faça sentido", pode ler-se na página da petição, que conta já com mais de um milhão de assinaturas.

No entanto, alguns atores como Jacob Anderson - " Grey Worm" na série - mostraram-se dececionados com esta receção aos últimos capítulos. No programa "Strahan and Sara", do canal norte-americano ABC, Jacob considerou que a petição revela "má educação".

"Os fãs sentem que a série lhes pertence, o que é muito bom, mas não é verdade. Eu estava lá e a equipa tem as pessoas mais trabalhadoras que já vi. Trivializar o seu trabalho desta maneira é muito triste", remata. Veja a entrevista aqui (em inglês):