"A Guerra dos Tronos". Ator achou que último episódio era uma piada

A série "A Guerra dos Tronos" (GOT, na sigla em inglês) chegou ao fim no passado dia 19 de maio e muito se tem discutido sobre o destino escolhido para as personagens principais. A oitava – e última – temporada gerou bastante polémica, tendo até surgido uma petição que pede para que sejam refeitos todos os capítulos. O documento conta já com mais de um milhão de assinaturas.

Gostando ou não do final, a verdade é que o fim de GOT marca o fim de uma era. A série tornou-se a mais vista e celebrada em todo o mundo. Algumas das personagens mais importantes desde o início acabam por morrer nos últimos capítulos – Cersei e Daenerys – deixando o "Trono de Ferro" livre.

Por sugestão de Tyrion, o trono dos "Seis Reinos" é ocupado por Bran Stark, o "Corvo de Três Olhos". Ora, ninguém previa este desfecho, já que todas as apostas para ocupar o lugar caíam em Jon Snow. Mas não foram apenas os fãs que ficaram surpreendidos.

O ator da série Isaac Hempstead-Wright, que vestiu a pele de Bran Stark, afirmou ao site norte-americano Entertainment Weekly que quando leu o argumento do último episódio achou que estavam a pregar-lhe uma partida.

"Pensei genuinamente que era uma piada. Que os produtores tinham enviado a toda a gente um guião onde as personagens que interpretam acabavam no Trono de Ferro. Depois percebi que era real", disse. Em declarações à publicação online o ator admitiu também que desejava outro fim: uma morte triunfante, tal como outras personagens de GOT. "Eu queria morrer, que houvesse uma cena incrível com uma cabeça a explodir ou assim".

Isaac Hempstead-Wright defendeu-se, no entanto, das críticas sobre a última temporada, e mostrou-se a favor do desfecho escolhido pelos realizadores. "Nem toda a gente vai ficar feliz. É difícil terminar uma série tão popular sem que algumas pessoas fiquem chateadas. Acho que ninguém pensará que era previsível. É agridoce, tal como o George R.R. Martin quis que fosse. É o fim apropriado para esta saga épica".

Isaac entrou na série com apenas 12 anos. A sua adolescência passou, aliás, pelas várias temporadas. Atualmente com 20 anos, ainda vive o sonho de ter participado numa das séries mais populares de televisão mundial, sem revelar qual o próximo passo na carreira.

