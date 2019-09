Em 32 nomeações, GOT ganhou apenas duas estatuetas.

"A Guerra dos Tronos", a série perdedora dos prémios Emmy

Em 32 nomeações, GOT ganhou apenas duas estatuetas.

Na madrugada deste domingo, os Emmy, maiores prémios da televisão norte-americana, juntaram os grandes nomes do pequeno ecrã para uma noite de algumas surpresas.

A série mais famosa do mundo, "A Guerra dos Tronos", ganhou como Melhor Série Dramática do ano, fechando em 59 a soma das estatuetas entregues pela Academia de Televisão durante as oito temporadas da saga. No entanto, estava nomeada para 32 categorias e só levou dois prémios para casa.



Tendo em conta o número de nomeações (o recorde de mais prémios para uma série) e o fato de ser a última temporada, esperava-se que a noite de GOT fosse de glória, o que acabou por não acontecer.

Foto: AFP

Michael Douglas foi o ator responsável por anunciar a Melhor Série Dramática, e esta foi a quarta vez que GOT subiu ao palco para a receber. Concorria contra "Better Call Saul", "Bodyguard", "Killing Eve", "Ozark", "Pose", "Succession" e "This Is Us".



David Benioff e D.B. Weiss, criadores da série, agradeceram sobretudo à equipa. "É incrível que vocês ainda estejam todos vivos", disse Weiss. "Os últimos dez anos foram os melhores da nossa vida, e para todos os que trabalharam nisto, não consigo acreditar que terminámos, não consigo acreditar que o fizemos", afirmou Benioff.

Tyrion, o vencedor

Peter Dinklage ("Tyrion Lannister") foi o único ator a vencer na categoria de representação, levando para casa o prémio de Melhor Ator Secundário numa Série Dramática. "Sinto-me afortunado por ser membro de uma comunidade que é nada mais que tolerância e diversidade, porque não haveria outro lugar onde eu poderia estar num palco como este", afirmou no discurso. Outros dois atores estavam na mesma categoria: Alfie Allen ("Theon Greyjoy") e Nikolaj Coster-Waldau ("Jamie Lannister").

Na maior noite da televisão em Hollywood, o galardão para Melhor Série de Comédia foi para "Fleabag" e a Melhor Minissérie foi atribuída a "Chernobyl"."Fleabag", criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, levou quatro Emmy nas categorias de comédia e foi uma das grandes surpresas da noite.