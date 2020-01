A diversidade musical de Odjac na Radio Latina

O artista de rap e hip hop prepara-se para lançar o primeiro álbum

O artista de rap e hip hop prepara-se para lançar o primeiro álbum

Odjac (nome artístico de Gilles Jacoby) nasceu no Brasil e chegou ao Luxemburgo com apenas 11 meses. Apaixonado pela escrita, com 10 anos passa para o papel os seus estados de alma, demonstrando as suas qualidades de compositor.

Paralelamente à escrita, o futebol completava o rol de atividades que preenchiam o seu tempo livre. No entanto, um grave acidente de mota seguido de um longo período de reeducação, interrompeu o sonho de se tornar jogador profissional. Foi nesta fase difícil da vida de Odjac que a música surgiu, como se de um "antídoto" se tratasse, uma forma de terapia que se tornou essencial e presente no seu dia-a-dia.

"Regarde Pas Derrière" (Não olhes para trás, em tradução livre)deu a conhecer a voz, o estilo, as vivências e as incertezas de Odjac, ao mundo externo, foi há cinco anos atrás.

2020 começou em estúdio e o resultado, dessa "estadia musical", será um álbum com edição prevista para a Primavera deste ano.

"Comme GR" é um dos temas, já gravados, que farão parte do primeiro longa duração do cantor e que pode ouvir abaixo.

Esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, Odjac vai passar pelos estúdios da Radio Latina, como convidado do espaço entrevista/showcase que pode ouvir e acompanhar através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Siga a atualidade do artista na página facebook Odjac official.

Ana Cristina Mendonçal Gonçalves