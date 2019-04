No centro da Catedral, altar e cruz mantiveram-se intactos, não cedendo às chamas que destruíram o monumento. Há quem acredite que foi um “milagre”, transformando estes símbolos, num motivo de “esperança” na reconstrução da “Dama de Paris”. Dois milionários já doaram 300 milhões.

A cruz que ficou no incêndio de Notre-Dame

A enorme cruz dourada reluzente ilumina o cenário negro feito de escombros na catedral de Notre-Dame, a quem ali entra pela primeira vez, depois de apagadas a chamas do terrível incêndio, que deflagrou ontem destruindo-a quase completamente.



Cruz “milagre” é assim que muitos franceses nas redes sociais e jornalistas internacionais descrevem o símbolo religioso que, sobre o altar, também intacto, no centro da Catedral Notre-Dame, resistiu “milagrosamente ao inferno”.

“Um milagre. O altar intacto, a cruz também, quais símbolos de Paris”, escreveu o francês, Trotin Nicolas, no Twitter.

“Notre-Dame não está morta. Ela é como fenix renascida das cinzas”, escreve Sandro Alcamo, no Twitter, como legenda para a foto da cruz brilhando no escuro da destruição do fogo.

“O milagre de Notre-Dame” escreve o “UK News”, e “Cruz miraculosamente intacta”, segundo “New York Post”, são alguns dos exemplos da imprensa internacional.

A cruz e o altar da Igreja tornaram-se nos novos “símbolos da esperança” daquela cidade onde, desde ontem à noite reina a tristeza, sentimento que levou milhares de franceses à rua, olhando para as chamas e a cantar, numa homenagem à sua catedral. E a aplaudir os bombeiros.

As primeiras imagens da “Dama de Paris” ardida e negra, 15 horas depois do fogo ter sido extinto, correram mundo, acordando da pior forma muita gente.

A presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, confirmou que o altar e a cruz resistiram às chamas e ao desabar das estruturas. “O altar e a cruz estão preservados. É menos terrível do que pensei”, disse à imprensa à saída da visita à catedral ardida, esta manhã.

Durante o incêndio, conseguiram-se salvar algumas relíquias de valor incalculável. “A coroa de espinhos e a túnica de Saint-Louis foram salvas das chamas” disse o bispo Patrick Chauvet, reitor da catedral. Esta coroa, acredita-se que contém restos da que foi colocada em Jesus Cristo na sua crucificação, desde 1800 na Catedral, e a túnica usada pelo Rei Luís IX.

Esta manhã, os bombeiros contaram ainda que as principais obras da catedral conseguiram ser salvas, além de que houve muitas obras que foram anteriormente levadas antes para restauro, como estátuas, pelo que não se encontravam no interior do monumento.

“O balanço material é dramático”, reconheceu esta manhã, o tenente Gabriel Plus, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Paris. “Todo o telhado ardeu, e grande parte da estrutura foi destruída”.

Este monumento gótico que é a catedral mais visitada da Europa, e que as suas paredes contavam mais de 800 anos de história, foi palco da coroação de Napoleão, sobreviveu a duas guerras mundiais e agora, quer o governo francês e os franceses que sobreviva a esta tragédia.

Milhões em donativos para reconstrução

“A Notre-Dame de Paris é a nossa história, a nossa literatura. É o epicentro da nossa vida”, assim a definiu ontem à noite, o presidente francês, Emmanuel Macron, numa comunicação que fez ao país, durante o incêndio, onde apelou à ajuda de todos na reconstrução da Catedral.

“Vamos apelar aos maiores talentos e vamos reconstruir Notre-Dame, porque é aquilo que os franceses esperam, porque é o que a nossa história merece, porque é o nosso profundo destino", referiu, anunciando de seguida a abertura de uma subscrição nacional para recolher fundos para a recuperação. “Juntos vamos reconstruir Notre-Dame”.

Segundo a CNN, pouco tempo depois de ser aberta, o site da subscriçãojá estava em baixo, tal era o fluxo de internautas que queriam dar o seu donativo.

E esta manhã, a imprensa internacional noticiava que dois multimilionários já haviam feito generosas ofertas para ajudar a reerguer a “Dama de Paris” dos escombros.

O primeiro foi o marido da atriz Salma Hayek, o bilionário François Henri Pinault, que prometeu ajudar com 100 milhões de euros, para a reconstrução da Catedral. Uma verba que Pinault, um dos homens mais ricos de França irá doar através da sua empresa Artemis.

Tal verba foi horas depois duplicada pelo homem mais rico de França. Bernard Arnault, vai doar 200 milhões de euros para Paris voltar a ter a sua Catedral.

