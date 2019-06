Raquel Murillo, uma das personagens principais, recebeu o nome da capital portuguesa.

"A Casa de Papel". Marcelo Rebelo de Sousa dá as boas vindas a "Lisboa"

Raquel Murillo, uma das personagens principais, recebeu o nome da capital portuguesa.

A nova temporada de "A Casa de Papel" está prestes a estrear e já se sabe quem é o mais novo membro do grupo. A ex-investigadora da polícia, Raquel Murillo, junta-se ao bando e recebe o nome "Lisboa" de ninguém menos que o Professor... Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

Num teaser com muito humor, a Netflix apresentou a nova faceta de Raquel. De polícia a membro de um grupo em fuga, "Lisboa" está pronta para a nova missão. Esta recebe um telefonema com o +351 de um número português e, do outro lado, Marcelo (interpretado por um ator), "entre uma reunião que acabou e outra que vai começar", liga para felicitá-la por fazer parte "do bando mais famoso do mundo". Todos os outros membros têm também cognomes de cidades: Tóquio, Berlim, Nairobi, Rio, Denver, Moscovo e Helsínquia.

"O verdadeiro professor de Portugal", como o próprio se apelida, adverte a personagem interpretada pela atriz Itziar Ituño para o peso deste nome: “Sabe que carregar este nome traz uma grande responsabilidade e uma grande história”. "Lisboa" fica visivelmente emocionada ao perceber com quem está a falar e garante que "uma mulher conquistadora como eu não teme esse peso".

Nas despedidas, "Lisboa" agradece em português: "Obrigada, professor". Já o presidente opta pelo espanhol com um sotaque duvidoso. "Adios e passe bien", diz, antes de desligar.

O "Professor", líder do grupo e mentor do grande assalto à Casa da Moeda, em Madrid, que ocupou as duas primeiras temporadas da série, já havia deixado uma mensagem para todos os que seguem o bando.

Apesar de admitir que nenhum deles queria voltar depois de terem conseguido escapar com sucesso - e muito dinheiro - da capital espanhola, o líder conta que um dos membros do grupo foi capturado e está em local desconhecido. Por isso, há que juntar todos e planear o golpe para libertá-lo.

A relação da série espanhola com Portugal tem vindo a mostrar-se cada vez mais próxima. No dia 25 de abril, feriado em que se comemora o fim da ditadura portuguesa, a personagem Berlin surge num vídeo a cantar "Grândola Vila Morena", de cravo na mão. "Pela Liberdade, Sempre", afirma, em português.

Esta é a série de língua não-inglesa mais vista da Netflix. A terceira temporada estreia a 19 de julho.



