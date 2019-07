E afirma estar na 'lista negra' do país.

Radio Latina 1

A cantora Joss Stone é deportada do Irão

E afirma estar na 'lista negra' do país.

Joss Stone, 32 anos, publicou um vídeo no seu perfil oficial do Instagram onde afirma ter sido deportada do Irão após ter aterrado no país. "Chegámos, fomos detidos e deportados".

O Irão era o último país da lista da "Total World Tour", cujo principal objetivo foi tocar em todos os países do mundo. Stone e a sua banda estavam conscientes de que as atuações a solo de mulheres são ilegais no país. "Pessoalmente, não quero ir para uma prisão iraniana nem estou a tentar mudar as políticas dos países que visito. Muito menos desejo colocar outras pessoas em perigo. As autoridades não acreditaram que não seria um show público, por isso, colocaram-nos na 'lista negra'. Soubemos assim que chegámos ao controlo de passaportes".





Stone acrescentou ainda que as autoridades iranianas foram bastante cordiais e que "eles sentiam-se mal por não conseguirem contornar o sistema".

A "Total World Tour" começou em 2014 e este seria o último show. A ideia de Joss Stone em ser a única pessoa a atuar em todos os países do mundo falhou por um (por enquanto).

Em cada paragem, encontrou-se com músicos locais para tocarem em conjunto. O último país onde esteve antes de seguir para o Irão foi o Tajiquistão, onde cantou com a artista Shabnam Suraya.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.