10 anos de carreira culminaram com "Southern Breeze" o segundo longa duração da banda luxemburguesa.

A brisa do Sul dos Zero Point Five

A música dos Zero Point Five resume-se numa combinação de pop, folk e country. Um projeto que "nasceu" nos bancos do liceu em 2009 e, desde então, tornou-se numa das referências folk da cena musical luxemburguesa e de experiência musical ao vivo. Do Luxemburgo a Honolulu, passando pelo Tennessee.

A banda, composta atualmente por seis membros (Dan, Sander, Gilles. Kiko, Chris e Nath), completou 10 anos de existência com um álbum "Southern Breeze" e uma digressão pela Alemanha, que arranca esta sexta-feira, 14 de fevereiro, em Trier.

"Southern Breeze", o segundo álbum de estúdio, reflete a evolução dos Zero Point Five, de um duo acústico ao grupo bem sólido de seis músicos com sonoridades pop, folk e country.

Antes do concerto desta noite, em Trier, os Zero Point Five são convidados no espaço entrevista/showcase, na Radio Latina, esta sexta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 15h. Acompanhe a entrevista, através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Siga a atualidade dos Zero Point Five no site oficial da banda www.zeropointfiveband.com

Ana Cristina Mendonça Gonçalves