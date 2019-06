É uma iniciativa do site de viagens Momondo.

61 estranhos unidos por tatuagem em prol da paz mundial

Imagine que uma tatuagem é mais do que isso. É um ponto de ligação a 60 estranhos que, juntos, formam o puzzle completo. É esta a proposta da iniciativa World Piece ("Peça Mundial", um trocadilho com "World Peace", que significa "Paz Mundial"), criada pelo motor de busca de viagens Momondo.

O desafio foi lançado no próprio site e milhares de pessoas responderam ao apelo. "Pedimos a pessoas de todo o mundo com histórias diferentes que se comprometessem com uma tatuagem que as liga, para mostrar que, apesar das nossas diferenças, estamos unidos na nossa humanidade. Ficámos surpreendidos quando tantas pessoas se candidataram", referiu Per Christiansen, responsável de marketing na Europa e Médio Oriente. Os 61 indivíduos escolhidos tatuaram uma imagem contra a intolerância e a favor da união e cooperação mundial, um símbolo que as vai unir para toda a vida.

No vídeo que acompanhou todo o processo, pode ver-se a incerteza dos participantes antes de dar início à aventura e a partilha emocionante dos motivos pelos quais se candidataram.

O artista iraniano Mo Ganji, que vive atualmente em Berlim, foi o responsável pelo conceito da tatuagem. O artista criou uma linha fina preta em cada corpo, que juntando as 61 tatuages formam uma só imagem, em que vão surgindo figuras humanas e da natureza. "Quis criar imagens que contassem as suas histórias mas também fizessem parte de uma narrativa maior. Fazer deste conjunto uma grande reflexão sobre a vida", diz num outro vídeo publicado pela plataforma online de reserva de viagens.



Este ano, a empresa realizou um estudo sobre o valor de viajar. 49% dos inquiridos acreditam que as pessoas são menos tolerantes em relação a outras culturas do que há cinco anos. Já 69% acha que pode fazer alguma coisa para unir o mundo.

A iniciativa "World Piece" está integrada num movimento maior, o "Open World", da Momondo. Nesta última, o site de viagens patrocina projetos em todo o mundo que promovem a diversidade e a inclusão. O objetivo é encorajar as pessoas a permanecerem curiosas e com a mente aberta, apreciando um mundo cada vez mais diversificado.

Ana Patrícia Cardoso