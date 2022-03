18% dos inquiridos não têm coragem de pedir um aumento à direção da empresa.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 24 MAR 2022

6 em cada 10 trabalhadores não está satisfeito com o seu salário no Luxemburgo

18% dos inquiridos não têm coragem de pedir um aumento à direção da empresa.

Mais de 60% dos trabalhadores do Luxemburgo dizem estar insatisfeitos com o seu salário. Este é o resultado de uma sondagem levada a cabo no mês de fevereiro pela empresa jobs.lu.



Esta entidade realizou um inquérito a 1.241 pessoas, a fim de avaliar o grau de satisfação dos trabalhadores do Grão-Ducado em relação ao seu salário.

Entre as respostas negativas, quase 20% dos inquiridos dizem estar “muito insatisfeitos”, enquanto cerca de 42% dizem estar “relativamente insatisfeitos”.

Em contrapartida, do lado das pessoas satisfeitas, somente 5% dizem estar “completamente satisfeitas” com o seu salário.

Comparando com a atual média de salários no mercado do trabalho, a maioria, ou seja 51%, são da opinião que são menos bem pagas.

Note-se ainda que 60% das pessoas sondadas acha que a sua empresa não dispõe de uma real política salarial. Ainda de acordo com os números da sondagem, 18% dos inquiridos não têm coragem de pedir um aumento à direção da empresa.

Possível segunda indexação do ano adiada para o próximo ano

A indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste de subsídio ao pagamento das rendas são algumas propostas do Governo que foram retidas na reunião desta quarta-feira.

O primeiro-ministro luxemburguês divulgou uma série de medidas para abrandar os efeitos da inflação e do aumento dos preços da energia e 'aliviar as famílias', mas estas terão de ser submetidas para aprovação formal numa nova reunião da ‘tripartida’, prevista para 31 de março.

O comunicado do Ministério de Estado frisa que a tranche indiciária prevista para este mês de abril vai ser mantida. Caso haja uma segunda indexação, que segundo o STATEC poderá ocorrer no mês de agosto, esta será adiada para abril de 2023.

O Governo propõe ainda implementar uma redução de 7,5 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina — medida que deverá vigorar até 31 de julho—, congelar o valor das rendas até ao final do ano e ajustar os subsídios de apoio ao pagamento das rendas.

Adicionalmente, deverá ser criado um mecanismo "específico" de ajuda para as empresas mais afetadas pelo aumento dos preços da energia, tendo em conta as suas necessidades "em termos de transição energética".

Luxemburgo. Infeções por covid-19 aumentaram 30% na semana passada

De acordo com o balanço semanal do Ministério da Saúde, o número de pessoas infetadas aumentou para um total de 7.779, ou seja, um aumento de 30% em comparação com a semana anterior. A idade média dos infetados aumentou para os 36,7 anos.

No que respeita às hospitalizações, houve 36 novos pacientes hospitalizados nos cuidados normais, mais seis que na semana anterior. Nos cuidados intensivos estiveram ainda três pessoas, menos uma do que no período anterior. A idade média dos hospitalizados é de 62 anos.

Note-se que dos 36 pacientes hospitalizados, 20 estavam completamente vacinados e 16 não tinham um esquema vacinal completo. Nos cuidados intensivos, dos três pacientes, dois tinham recebido o fármaco anti-covid.

Já o número de mortos devido à doença, na semana entre 14 e 20 de março, foi de nove pessoas, mais dois óbitos comparando com o período anterior. A idade média dos óbitos é de 88 anos.

Durante a semana passada, foram ainda administradas um total de 2.310 doses de vacinas, elevando o número total de vacinas administradas para 1.273.008.

No total, 471.423 pessoas têm um calendário de vacinação completo no Grão-Ducado, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,4% da população elegível (a partir dos 5 anos). Uma taxa que pouco tem progredido nas últimas semanas.

Presidente do Parlamento testa positivo à covid-19

O presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, testou hoje positivo à covid-19.

Num comunicado do Parlamento, pode ler-se que o político testou positivo num teste de antigénio rápido, sendo que o resultado terá ainda de ser confirmado por um teste PCR, no decorrer do dia.

De acordo com a informação, Fernand Etgen apresenta “sintomas leves”.

O presidente do Parlamento está em isolamento em sua casa e continuará a exercer as suas funções em teletrabalho.

Luxemburgo é o sexto país mais feliz do mundo

De acordo com o “World Happiness Report”, a Finlândia continua a ser o país com as pessoas mais felizes. Já é a quinta vez consecutiva que o país nórdico de 5,5 milhões de habitantes ocupa o primeiro lugar, com uma pontuação de 7,82/10.

Parece que a vida também é boa no Grão-Ducado, já que o país ocupa o 6º lugar neste ranking mundial, com uma pontuação de 7,40/10, atrás da Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda. No ano anterior tinha ficado em oitavo.

Este novo ranking teve em conta os resultados do Luxemburgo que se baseiam no inquérito realizado em 2019, devido à falta de informação para 2020 e 2021. De qualquer forma, está muito à frente dos seus países vizinhos, já que a Alemanha surge em 14º lugar, a Bélgica em 19º e a França em 20º.

Além de fatores sociais, foram tidos em conta outros fatores como o produto interno bruto, expetativa de vida, existência ou não de corrupção e liberdade dos indivíduos.

Finanças comunais estão estáveis

“A situação financeira das comunas está, em geral, estável”. Uma constatação do Ministério do Interior, após uma reunião com o Conselho Superior das Finanças comunais.

Segundo a ministra do Interior, Taina Bofferding, as autarquias conseguiram apurar à volta de 200 milhões de euros a mais do que antes da pandemia ligada à covid-19.

Taina Bofferding acrescenta que as comunas conseguiram “absorver as diferentes situações de crise” e que estão bem preparadas para o futuro, ainda que dependendo do desenvolvimento a nível internacional.

Note-se que o ministério continua a propor às comunas um aconselhamento financeiro, à imagem do que aconteceu nos últimos dois anos.

Luxemburgo. Amnistia Internacional convoca protesto em frente à embaixada da Rússia

A secção luxemburguesa da ONG Amnistia Internacional organiza esta quinta-feira um encontro de protesto em frente à embaixada da Rússia no Luxemburgo.

Os organizadores referem, em comunicado, que se trata de uma "ação simbólica", que vai decorrer em frente ao Castelo de Beggen, das 17h45 às 18h15.

Os participantes são convidados a trazer um dos símbolos da resistência ucraniana, girassóis (reais ou feitos à mão), que serão pendurados numa rede metálica.

Com esta concentração de pessoas, a secção do Luxemburgo junta-se ao Dia de Acção Global da Amnistia Internacional, com iniciativas semelhantes um pouco por todo o mundo, para pedir à Rússia que ponha fim à invasão da Ucrânia.

Os organizadores atribuem à Rússia a responsabilidade pela crise humanitária na Ucrânia e referem que este ato de agressão constitui um crime sob o direito internacional, que deve parar imediatamente.

Putin já ultrapassou linha vermelha em barbárie – Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou hoje, à chegada à cimeira de líderes da NATO, em Bruxelas, que o Presidente russo, Vladimir Putin, “já ultrapassou uma linha vermelha em termos de barbárie” na guerra que lançou na Ucrânia.

Numa curta declaração à chegada ao quartel-general da Aliança Atlântica, para a cimeira extraordinária de líderes da NATO, a primeira presencial desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há precisamente um mês, Boris Johnson advogou um reforço das sanções contra “o regime de Putin”, considerando que essa é a melhor forma de pôr fim à agressão militar em curso.

Durante a cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da NATO, os aliados deverão aprovar o aumento de forças “dissuasoras” no leste da Europa, através do “empenhamento de quatro novos grupos de combate” para a Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia, anunciou na quarta-feira o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Os líderes dos 30 países membros da aliança deverão também concordar em fornecer apoio adicional aos ucranianos, como por exemplo, “assistência cibernética de segurança” e “equipamento para ajudar a Ucrânia a proteger-se contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares”.

Em cima da mesa estarão também temas como a postura a adotar face à China e à Bielorrússia e a necessidade de os diferentes aliados reforçarem o investimento em Defesa.

Repetição da eleição no círculo da Europa dá vitória ao PS

O PS foi o vencedor da repetição das eleições no círculo da Europa, conquistando 32,98% dos votos (36.069 votos) e os dois lugares de deputado deste círculo, roubando um deputado ao PSD, que fica assim sem representação pela Europa na Assembleia da República. Para além de Paulo Pisco, o PSC elegeu ainda a lusodescendente de Metz Nathalie de Oliveira.

No Luxemburgo, os socialistas também foram vencedores, com 33,91% dos votos, seguindo-se o PSD, com 16,14%, e o Chega, com 8,67%.

No Luxemburgo votaram 5.261 pessoas de entre um total de mais de 40 eleitores inscritos. Dos votos enviados Grão-Ducado, 27,68 % (1.456) foram considerados nulos - muitos dos boletins continuaram a não incluir a cópia do documento de identificação, como manda a lei, sendo por isso inválidos.

Mundial2022. Portugal desfalcado procura afastar Turquia e garantir final do play-off

A seleção portuguesa de futebol, desfalcada de alguns habituais titulares, vai procurar hoje ultrapassar a Turquia, no Estádio do Dragão, no Porto, e garantir presença na final dos ‘play-offs’ para discutir uma vaga no Mundial2022.

O desafio do caminho C dos ‘play-offs’ é de caráter decisivo, uma vez que é jogado apenas a uma mão, sendo que, vencendo os turcos, a equipa do selecionador Fernando Santos já sabe que vai lutar pelo lugar no Qatar com o vencedor do duelo entre Itália e Macedónia do Norte, cinco dias depois.

Com a responsabilidade toda do seu lado, Portugal tem sido fustigado por várias lesões, com principal destaque para os centrais Rúben Dias, que está lesionado, e Pepe, isolado após ter testado positivo à covid-19.

Portugal e Turquia jogam hoje, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão.

Redação Latina | Lusa | Foto Shutterstock



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.