Cinco de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A decisão foi anunciada, em Paris, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco.



O Português é “a língua oficial de 260 milhões de pessoas, e a mais falada no hemisfério Sul”. Prevê-se que a língua portuguesa irá ter “um forte crescimento”, e que no “final do século, serão 500 milhões "a falá-la, tornando-a uma “língua cada vez mais global”. O Português tem uma característica importante, tem-se sabido adaptar a diferentes territórios onde tem evoluído. Hoje é uma língua que pertence a muito mais pessoas no Mundo do que só a nós portugueses.

Um motivo de orgulho para Portugal” e um desafio a “construir o futuro em comunhão com os países que têm como língua oficial a materna língua portuguesa. O português é língua oficial de nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. É também língua oficial da Região Administrativa Especial da Macau, na China.

Segundo o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, existem pelo menos 7 milhões de pessoas que falam português e vivem fora de seus países de origem, na diáspora.

Neste especial Regresso a Casa, dedicado a este dia 5 de maio, dia mundial da língua portuguesa, convidei para o programa, o coordenador do ensino português, no Luxemburgo, Joaquim Prazeres e a directora do Centro Cultural português no Luxemburgo e leitora do ensino português, cargo que exerce na Universidade no Luxemburgo, Adília Martins de Carvalho.

Ora assista aqui, às entrevistas.









