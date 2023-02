O encontro de todas as culturas no Luxemburgo.

40 anos do Festival das Migrações celebrados num regresso ‘a casa’

O encontro de todas as culturas no Luxemburgo.

O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania regressa à LuxExpo. Após três anos de ausência naquele espaço devido à pandemia de covid-19, é em Kirchberg que o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) vai festejar o 40° aniversário nos próximos dias 25 e 26.



Esta edição comemorativa será um “festival em residência” porque, como diz o CLAE, é “um regresso a casa”. O certame que reúne milhares de visitantes vai ter literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, entre outros eventos. Trata-se de uma amostra de diferentes culturas do mundo sem sair da LuxExpo, conta o coordenador do festival, Alain Randresy.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Em ano de eleições comunais (11 de junho), os visitantes não-luxemburgueses e residentes no país vão poder fazer o recenseamento eleitoral no festival do CLAE. Mas terão de ter consigo um cartão de identidade e o sistema de segurança online LuxTrust, como o token, por exemplo.

No Festival das Migrações está também incluído o Salão do Livro e das Culturas e o espaço de exposições Artsmanif. Ao todo, são cerca de 400 expositores, maioritariamente oriundos do mundo associativo

A novidade do 40° aniversário é a “aldeia do festival”, um espaço em que os visitantes vão poder participar em ateliers interativos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O Festival das Migrações é também feito de conferências e debates. Um dos debates é decidado à lusofonia. Anita Helpique, do CLAE, diz que a ideia é de falar sobre a nova vaga de migrantes lusófonos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A conferência seguida de debate sobre a emigração lusófona está marcada para sábado, dia 25 de fevereiro, às 13:00, na LuxExpo.

O Salão do Livro conta também com vários autores lusófonos e pela primeira vez, com escritores da Guiné-Bissau e de Angola. O programa completo pode ser consultado no site dedicado ao Festival das Migrações https://festivaldesmigrations.lu.

Artigo: Susy Martins | Foto de arquivo do festival 2020: Chris Karaba