A maioria dos reclusos expulsos para Portugal são provenientes de países da Europa.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 27 MAI 2022

32 cidadãos portugueses deportados do Luxemburgo para Portugal em 2021

A maioria dos reclusos expulsos para Portugal são provenientes de países da Europa.

O número de cidadãos portugueses deportados do estrangeiro para Portugal em 2021 aumentou 22% em relação a 2020.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, a maioria dos reclusos expulsos são provenientes de países da Europa, como Noruega, França, Reino Unido e também o Luxemburgo.

Ao todo, “em 2021 foram transferidos para Portugal 370 cidadãos, incluindo 32 que foram deportados do Luxemburgo.

O relatório indica ainda que, no final de 2021, estavam detidos no estrangeiro 1.272 portugueses, mais 42 do que em 2020. A grande maioria dos portugueses, 1.064, estava detido na Europa.

"Precisamos de 20.000 casas a preços acessíveis"

O presidente da Câmara do Imobiliário diz que o Luxemburgo precisa de 20 mil ou mesmo 30 mil casas a preços acessíveis para combater a penúria da habitação. Em entrevista ao jornal Luxemburger Wort, Jean-Paul Scheuren lembra que 25% da população não possui uma casa, ou seja, cerca de 194 mil pessoas.

O responsável defende que durante 50 anos o poder político teve uma má política de habitação e que nos últimos 20 anos a situação tornou-se dramática.

Jean-Paul Scheuren lamenta ainda que a reforma da lei sobre subsídios à habitação exclua os atores privados.

O presidente da Câmara do Imobiliário defende que sem os atores privados a crise da habitação não pode ser resolvida.

Jean-Paul Scheuren propõe que as autoridades públicas devem centrar as atenções na oferta de habitação para arrendamento.

Luxemburgo é um dos países da UE com mais abandono escolar

O Luxemburgo está acima da meta definida pela União Europeia para 2030 no que respeita ao número de pessoas com ensino superior, mas no entanto, é um dos países com mais alta taxa de abandono escolar, segundo dados do Eurostat.

Cerca de 63% da população do Grão-Ducado, com idades entre 23 e os 34 anos, têm formação académica superior completa. Esta é a mais alta taxa da UE, bastante acima dos 41% da média europeia.

Em contrapartida, quanto ao abandono escolar em 2021, o país faz parte dos Estados-membros com mais desistências, em 11º lugar, com uma taxa de abandono de 9,3% entre jovens dos 18 aos 24 anos.

ACL alerta para penúria de veículos de aluguer e de peças

As férias de verão estão cada vez mais perto. Muitas pessoas optam por se deslocar de automóvel.

Segundo o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), é preciso contar com uma penúria de carros de aluguer em toda a Europa, e sobretudo em França, país que muitos deverão atravessar para chegar ao seu destino.

Outro problema é a falta de peças, em caso de avaria automóvel. Daí o ACL lançar o alerta para que os automobilistas tenham um seguro adaptado caso seja necessário repatriar viatura e família em caso de avaria.

Mas o mais importante ainda é tomar todas as precauções necessárias antes de iniciar uma viagem de automóvel. Antes da partida há certas operações que se podem fazer em casa, como por exemplo, controlar o nível do óleo e da água e limpar bem o para-brisas, para que a viagem se possa realizar sem grandes problemas.

No entanto, para verificar a pressão dos pneus ou o estado dos travões é melhor dirigir-se à sua oficina habitual ou então ir ao centro de diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo, que faz uma revisão do veículo.

Outro conselho é reservar agora um veículo de aluguer e não esperar muito mais tempo, até porque há cada vez menos automóveis à disposição para partir de férias.

Luxemburgo. Infeções por covid-19 caíram 30% na última semana

Entre 16 e 22 de maio o número de casos ativos de covid no Luxemburgo diminuiu para 4.846, quando na semana anterior era de 6.244.

O número de testes PCR efetuados continuou também a descer e passou de 9.722 para 9.178, o que poderá ter tido algum impacto na descida dos vários indicadores, refere o relatório semanal do Ministério da Saúde.

A idade média das pessoas diagnosticadas com a covid-19 na semana passada subiu de 37 para 40 anos. Já a idade média dos três pacientes que morreram devido à infeção manteve-se praticamente igual, subindo apenas de 81 para 82 anos.

O número de internamentos em enfermaria permaneceu estável, com 12 doentes em vez de 13 na semana anterior. Já nos cuidados intensivos passou a haver duas camas ocupadas, mais uma do que anteriormente. A idade média dos internados passou de 59 para 61 anos.

Alemanha cria 'ponte ferroviária' para exportações de cereais ucranianos

A Alemanha criou uma ‘ponte ferroviária’ com a Ucrânia para a ajudar a exportar os seus cereais, indicou esta quinta-feira o próximo chefe das forças militares dos EUA na Europa, o general Chris Cavoli.

O responsável disse no Congresso norte-americano que há cerca de 22 milhões de toneladas de cereais à espera de serem exportadas e que estão bloqueadas na Ucrânia, devido à invasão russa.

O porto romeno de Constanta participa no esforço de exportação, mas a sua capacidade está limitada a 90 mil toneladas por dia, avançou Cavoli, cuja nomeação para a chefia das forças norte-americanas e, portanto, da NATO, ainda tem de ser confirmada pelo Congresso.

Entretanto, os caminhos de ferro alemães, Deutsche Bahn, responderam ao apelo e criaram uma espécie de ponte ferroviária para reservar comboios de transporte do trigo ucraniano para a Europa Ocidental.

A transportadora ferroviária alemã garantiu que está em vias de retirar da Ucrânia quantidades massivas de cereais neste momento, através da Polónia, em direção dos portos no Norte da Alemanha, para a sua exportação.

Moscovo poderá ajudar a "superar a crise alimentar" se as sanções forem levantadas



O Presidente russo, Vladimir Putin, disse estar pronto para ajudar a "superar a crise alimentar" provocada pelo bloqueio de cereais, se as sanções ocidentais contra Moscovo forem levantadas.

O chefe de Estado russo assegurou que as acusações ocidentais de que Moscovo bloqueou as exportações de cereais ucranianos desde a sua ofensiva na Ucrânia são “infundadas”.

Putin refere que as dificuldades que surgiram estão ligadas, entre outras coisas, a interrupções no funcionamento das cadeias produtivas e logísticas.

A situação agravou-se devido às restrições antirrussas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, frisou ainda o presidente russo.

A Ucrânia, grande exportadora de cereais, especialmente milho e trigo, viu a sua produção bloqueada devido ao conflito. Por seu lado, a Rússia, outra potência dos cereais, não pode vender a sua produção e os seus fertilizantes por causa das sanções. Os dois países produzem um terço do trigo do mundo.

Russos bombardeiam região de Dnipro, no centro da Ucrânia

Forças russas bombardearam alvos na região de Dnipro, no centro da Ucrânia, nas últimas horas, causando danos significativos, enquanto mantêm a ofensiva no leste do país, especialmente na região de Donetsk.

Em Dnipro, a quarta cidade mais populosa da Ucrânia, a situação é complicada, com "vários ataques", anunciou hoje através da plataforma Telegram, Valentyn Reznichenko, chefe da Administração Militar Regional de Dnipropetrovsk.

Reznichenko revelou que equipas de resgate estão a procurar sobreviventes entre os escombros dos edifícios que foram atingidos por ataques que causaram "grave destruição" na cidade, localizada na margem do rio Dnieper, que atravessa o país de norte a sul.

No leste da Ucrânia, o Alto Comando do Exército Ucraniano avançou hoje que os russos retomaram o ataque à cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, onde continuam a disparar contra unidades ucranianas, lançando ataques com mísseis e reagrupando tropas.

No nordeste do país, a Rússia continua a fortalecer a cobertura da fronteira, nas regiões de Bryansk e Kursk, tendo destacado dois grupos táticos de batalhão das forças aerotransportadas, segundo o relatório militar.

Taça do Luxemburgo. F91 Dudelange vai tentar a 'dobradinha' frente ao Racing

O F91 Dudelange e o Racing jogam esta noite a final da Taça do Luxemburgo de futebol. O campeão do Luxemburgo, treinado pelo português Carlos Fangueiro, vai tentar a 'dobradinha', mas para isso terá de vencer o Racing Luxemburgo. O jogo começa às 20h desta sexta-feira e será disputado no estádio nacional, em Kockelscheuer.

Em caso de vitória do Dudelange, o Hesperange, quarto classificado da Liga BGL, vai participar na Liga Conferência da próxima época. Mas se o Racing Luxemburgo vencer, será o próprio clube da capital a participar na segunda fase de qualificação da Liga Conferência, que este ano foi ganha pela Roma, de José Mourinho.

Futebol. Hostert permanece na Liga BGL

O Hostert vai continuar a jogar na Liga BGL de futebol na próxima temporada. A formação verde e branca venceu o Mamer esta quinta-feira no jogo de barragem, disputado no estádio do Beggen.

Depois do empate a duas bolas ainda no prolongamento, o Hostert levou a melhor nos penáltis.

O Mamer, quarto classificado da Liga de Honra, vai assim continuar no mesmo escalão.

O outro embate de barragem joga-se este sábado, entre Jeunesse Junglinster (terceiro classificado da Liga de Honra) e Wiltz (13º da Liga BGL). A partida vai ser disputada às 16h, no estádio do Bissen.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.