A associação Segurança Rodoviária quer que o limite de velocidade nas localidades baixe para 30 km/h. Ouvido pela Rádio Latina, o presidente do organismo falou das vantagens e desafios da medida.

Segurança Rodoviária

30 km/h. “Probabilidade de sobreviver a um acidente é impressionante”

A associação Segurança Rodoviária quer que o limite de velocidade nas localidades baixe para 30 km/h. Ouvido pela Rádio Latina, o presidente do organismo falou das vantagens e desafios da medida.

Para Paul Hammelmann, presidente da associação Segurança Rodoviária, são muitas as vantagens da redução do limite de velocidade nas localidades.



Escutado pela Rádio Latina, o responsável destacou a elevada probabilidade que um peão tem de sobreviver se for atropelado a 30 km/h. Número ronda os 95%, ao passo que se o acidente acontecer a uma velocidade 50 km/h a probabilidade desce para 65%.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Hammelmann acrescenta que o ângulo de visão quando se circula a 50 km/h é de 60 graus, disparando para 99 se a velocidade for de 30 km/h.

Além do aumento da segurança, a associação alerta para as vantagens ecológicas: menos poluição e menos barulho, o que contribui para um aumento da qualidade de vida.

A redução do limite de velocidade dos atuais 50 km/h para 30 km/h no interior das aglomerações é uma das reivindicações da Segurança Rodoviária neste ano eleitoral. Aquilo que propõe é que o limite de 30 km/h passe a ser a regra e não a exceção.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O líder da Segurança Rodoviária frisa que esta é uma medida em vigor em vários países europeus. Fala em exemplos “extremamente positivos”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Aceitação.“Nos anos 70 também houve protestos contra o cinto de segurança”

Tudo leva o seu tempo. Paul Hammelmann sabe que a medida não é consensual, mas lembra, por exemplo, que a diminuição para os atuais 50 km/h dentro das localidades também demorou a ser aceite.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O responsável recua ainda mais, até aos anos 1970, aquando da introdução do cinto de segurança obrigatório. Conta que o Luxemburgo chegou a ser palco de protestos contra a medida, vista na altura como um atentado à liberdade pessoal.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A redução do limite de velocidade nas localidades será uma das reivindicações que a Segurança Rodoviária vai apresentar no início do próximo mês com vista às eleições comunais e legislativas.

Artigo: Diana Alves | Foto: Guy Jallay