No Luxemburgo, não há sessão solene no Parlamento, nem desfile popular pela Avenida da Liberdade, mas os 49 anos da “Revolução dos Cravos” estão na memória dos ‘portugueses de cá’.

49.º aniversário do 25 de Abril

“25 de Abril. É preciso defender a democracia”

Isabel Wiseler-Lima tinha 13 anos no dia 24 de abril de 1974. Passados 49 anos do histórico dia que libertou Portugal da ditadura, a eurodeputada eleita pelo Partido Cristão Social (CSV) revelou à Rádio Latina que, apesar de muito nova na altura, viveu o momento com intensidade.



A eurodeputada luxemburguesa de origem portuguesa lembrou ainda que o 25 de Abril abriu as portas da União Europeia a Portugal e insta os mais novos a defender a democracia.

Isabel Wiseler-Lima critica aqueles que põem em causa a liberdade que foi conquistada na “Revolução dos Cravos”.

A Rádio Latina ouviu também o deputado português Paulo Pisco, eleito pelo Partido Socialista para o círculo da Europa.

O parlamentar recorda a mudança na vida das pessoas a partir desse momento histórico e alerta ainda para o perigo dos extremismos, que podem pôr em causa a conquista da liberdade.

25 de Abril - O Dia da Liberdade

No dia 25 de abril de 1974 deu-se uma revolução em Portugal, chamada “Revolução dos Cravos”, que ditou o fim de 48 anos de ditadura.

Antes do 25 de Abril quase todas as famílias em Portugal choravam a perda de um filho, irmão, marido ou pai morto em combate na Guerra Colonial, que durante mais de uma década opôs o exército português aos guerrilheiros que lutavam pela independência de Angola, Moçambique e Guiné.

Salgueiro Maia, o jovem rosto da mudança (1944-1992). Foto: Wikipédia

Fartos da guerra, os militares decidiram derrubar o Governo pela força. O plano foi pensado e executado pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), pretendia que Portugal fosse de novo um país democrático, com eleições e liberdades de toda ordem.

A ação começou pela invasão dos estúdios do Rádio Clube Português. Através da rádio, os militares explicaram as suas pretensões aos portugueses e punham no ar músicas que o Governo ditatorial bania, como “Grândola Vila Morena”, Zeca Afonso.

Era de madrugada e uma coluna militar com tanques, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, saía de Santarém em direção a Lisboa. Na capital, tomou posições junto dos ministérios, cercando o quartel da GNR do Carmo, onde se tinha refugiado Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar à frente da ditadura.

Ao longo do dia, a população de Lisboa ia-se juntando aos militares.

25 de Abril – Os cravos

Foto: Reuters

O golpe de Estado transformou-se numa revolução, com os civis a juntar-se ao movimento militar. Uma vendedora de flores que ali trabalhava começou a distribuir cravos. Os soldados enfiaram o cravo no cano da espingarda e a população punha a flor ao peito. Daí o 25 de Abril de 74 ser também chamado de “Revolução dos Cravos”.

Foram disparados alguns tiros para o ar mas ninguém foi ferido. Esta revolução fica para a História como sendo a única que decorreu de forma pacífica.

O último Presidente do Estado Novo (regime ditatorial), Marcelo Caetano, rendeu-se ao fim da tarde, entregando o poder ao general Spínola.

Um ano depois, a 25 de abril de 1975, os portugueses votaram pela primeira vez em liberdade desde há muitas décadas.

