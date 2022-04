25 Abril. Presidente da República pede mais meios e consenso nacional sobre Forças Armadas

Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu também no seu discurso os capitães de Abril e lembrou Jorge Sampaio.

Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu também no seu discurso os capitães de Abril e lembrou Jorge Sampaio.

Em Portugal, o Presidente da República pediu hoje no seu discurso do 25 de Abril “mais meios imprescindíveis” para as Forças Armadas e “um consenso nacional continuado e efetivo” para fortalecer este “pilar crucial”.

Marcelo Rebelo de Sousa, que há um ano nesta data centrou o seu discurso na memória do passado colonial, dedicou hoje a sua intervenção na sessão solene do 48.º aniversário do 25 de Abril às Forças Armadas, realçando a guerra em curso na Ucrânia, invadida por forças russas há 60 dias. $

O Presidente da República enalteceu também no seu discurso os capitães de Abril e defendeu que o seu “gesto refundador” deve ser agradecido. “Pense-se o que se pensar sobre o que foram antes e depois desse gesto, ele foi único, singular e decisivo. Sem ele não haveria hoje uma Assembleia da República livre com vozes livres. Não há como esquecê-lo na escrita ou na reescrita da História”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, que lembrou ainda o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu em 10 de setembro do ano passado, aos 81 anos.

25 Abril. Santos Silva salienta abertura de Portugal ao mundo com origem na multissecular emigração

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, sustentou hoje que a abertura de Portugal ao mundo é um bem precioso em tempos de ódio e está enraizada numa História de multissecular emigração que estruturou uma sociedade coesa.

Esta ideia de Portugal “fazedor e atravessador de pontes” – em que destacou as comunidades portuguesas no mundo, os retornados após a descolonização e os imigrantes em Portugal – foi desenvolvida por Augusto Santos Silva no discurso que proferiu na sessão solene comemorativa do 48º aniversário do 25 de Abril.

O discurso do presidente da Assembleia da República foi interrompido pelo desmaio de um funcionário parlamentar, que foi imediatamente socorrido pelo ministro Pedro Nuno Santos, que se encontrava sentado na bancada do Governo, e depois pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e pelo deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, estes dois últimos ambos médicos.

A sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, incluiu também discursos de deputados dos oito partidos com assento parlamentar.

Emmanuel Macron vence Presidenciais em França

O centrista Emmanuel Macron foi ontem reeleito Presidente de França, obtendo 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita.

Macron de 44 anos, torna-se assim o primeiro Presidente francês em 20 anos a ganhar um segundo mandato, desde Jacques Chirac em 2002.

Os franceses optaram por renovar o mandato de um Presidente centrista liberal e muito pró-europeu, face a uma candidata radical, com "prioridade nacional" no centro do seu projeto, e extremamente crítica da União Europeia.

A eleição ocorre num contexto de abstenção recorde, estimado em 27,8% pelo instituto de sondagens Ifop, uma taxa inédita para uma segunda volta desde 1969 (31,3%).

Os resultados mostram também uma nação dividida e indicam uma batalha para o Presidente manter a sua maioria parlamentar nas eleições legislativas de junho.

Agentes da polícia dispararam no domingo à noite, em Paris, contra um veículo que tentou atropelá-los, matando dois ocupantes do veículo e ferindo um terceiro, poucas horas após o anúncio das eleições presidenciais francesas.

Uma fonte policial disse à agência France Presse que, segundo os primeiros elementos recolhidos, a viatura circulava em contramão quando foi intercetada pela polícia.

Poucas horas antes dos disparos, cerca de dois mil apoiantes tinham-se juntado para comemorar a vitória de Macron no Champ de Mars, localizado a cerca de dois quilómetros de distância.

Macron promete responder "à raiva" de quem votou em Marine Le Pen

O Presidente francês reeleito, Emmanuel Macron, prometeu ontem responder "à raiva" de quem votou na extrema-direita, levando em conta "as suas dificuldades", assim como a quem votou nele para travar Marine Le Pen.

O Presidente reeleito de França fez um curto discurso perante cerca de 1.000 apoiantes que vieram até ao Champ de Mars, os jardins em frente à Torre Eiffel, para agradecer a mobilização dos seus apoiantes, mas também para agradecer a todos os franceses que não o escolheram na primeira volta, mas lhe deram o voto na segunda volta para erguer uma "barreira" contra Marine Le Pen.

Uma centena de pessoas juntou-se onte à noite no centro de Paris para manifestar contra a reeleição do Presidente Emmanuel Macron.

Os manifestantes, na sua maioria estudantes, convocados através das redes sociais por grupos anticapitalistas e antifascistas, reuniram-se pouco depois das 20:00 na praça de Les Halles, logo após a divulgação das primeiras projeções dos resultados eleitorais.

O centrista Emmanuel Macron foi ontem reeleito Presidente de França, obtendo entre 58,5% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,5% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita.

Moscovo anuncia cessar-fogo em Mariupol para permitir saída de civis da fábrica Azovstal

A Rússia anunciou esta segunda-feira um cessar-fogo sobre a cidade de Mariupol para permitir a retirada de civis do complexo industrial Azovstal, onde está o último bastião de resistência da cidade sitiada há várias semanas.

As unidades das Forças Armadas da Rússia e da autoproclamada República Popular de Donetsk cessarão as ações de combate, retirar-se-ão para uma distância razoável e permitirão a retirada de civis "na direção da sua escolha", disse um responsável do Centro Nacional de Controlo da Defesa da Rússia.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, o corredor humanitário terá sido aberto às 13h para que todos os civis deixem a fábrica Azovstal, assegurando que irão ser parados os ataques para permitir a saída em segurança.

Os oficiais ucranianos tinham adiantado que até 1.000 civis estariam abrigados no local, tendo apelado repetidamente à Rússia para se possibilitar uma saída segura dos cidadãos.

EUA anunciam mais assistência militar após visita de altos responsáveis a Kiev

Os EUA anunciaram um novo pacote de assistência militar à Ucrânia e o regresso dos diplomatas norte-americanos, após uma visita a Kiev do secretário de Estado Antony Blinken e do secretário da Defesa Lloyd Austin.

Os dois altos responsáveis políticos disseram, numa reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que os EUA aprovaram um total de 713 milhões de dólares (661 milhões de euros) em financiamento militar estrangeiro para a Ucrânia e 15 países aliados e parceiros.

Desse valor, a Ucrânia irá receber 322 milhões de dólares (299 milhões de euros) em financiamento militar estrangeiro e 165 milhões de dólares (153 milhões de euros) em munições.

O restante será distribuído pelos países membros da NATO e outras nações que forneceram a Kiev apoio militar desde o início da guerra.

Esta foi a visita norte-americana de mais alto nível à capital da Ucrânia desde o início da invasão, tendo apenas sido confirmada pela Casa Branca após o regresso de Blinken e Austin à Polónia.

Luxemburgo participa na semana Europeia de Vacinação

A Semana Europeia de Vacinação, da Organização Mundial da Saúde (OMS), arranca esta segunda-feira e decorre até 1 de maio. O Luxemburgo vai também participar nesta iniciativa.

O Ministério da Saúde lançou a campanha "Uma vida longa para todos", com o objetivo de sensibilizar o público em geral e os profissionais de saúde sobre os desafios da vacinação.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, reforça em comunicado a importância do papel das vacinas para a saúde da população, sobretudo nesta fase da pandemia de Covid-19.

A governante lembra ainda que as vacinas ajudaram, nos últimos dois séculos, "a conter epidemias globais, como a varíola ou a cólera do século 19, a febre-amarela e a gripe desde a primeira metade do século 20, ou ainda mais recentemente doenças infantis como rubéola e sarampo".

Paulette Lenert apela, por isso, às pessoas que verifiquem regularmente o seu estado vacinal e, se necessário, marquem uma consulta com o seu clínico geral para atualizar suas vacinas.

Mulheres continuam pouco representadas em posições de chefia na Função Pública

As mulheres continuam sub-representadas nos postos de trabalho mais elevados na Função Pública.

Segundo dados publicados pelo próprio ministério, entre 2019 e 2021 não houve uma grande evolução. O número de primeiros conselheiros do Governo desceu de 52 para 49 funcionários, sendo que 36 são homens e somente 13 são mulheres.

Também os postos de diretor nas administrações públicas são maioritariamente ocupados por homens. No ano passado, 65 dos 86 diretores na Função Pública eram homens, e somente 21 eram do sexo feminino.

No ensino, a função de diretor é também na maioria dos casos ocupada por um homem. No secundário, por exemplo, essa tarefa é ocupada em 69,6% dos casos por um homem.

Tanto no Exército como na polícia, os postos de chefia são ocupados por homens em 91,7% dos casos.

Emigração portuguesa subiu mais no Luxemburgo do que na Alemanha em 2021

Em 2020, primeiro ano da pandemia, o número de portugueses a emigrar para o Grão-Ducado e países vizinhos baixou. Mas um ano depois voltou a subir, com 3.885 portugueses a entrarem em território luxemburguês, o valor mais alto desde 2013.

A conclusão é do Observatório de Emigração, que analisa os números do Portail des Statistiques du Luxembourg.

O observatório refere, no artigo assinado pela investigadora Inês Vidigal, que depois de em 2020, o primeiro ano da pandemia de covid-19, se ter registado uma descida no número de entradas de portugueses em território luxemburguês, em 2021 verificou-se um aumento, tendo-se atingindo o valor mais alto de entradas desde 2013.

O perfil dos portugueses que escolheram o Grão-Ducado para viver era maioritariamente masculino e jovem: "58% dos emigrantes portugueses que foram para o Luxemburgo em 2021 eram do sexo masculino, sendo que 57% tinha entre 15 e 39 anos".

Morreu a mulher mais idosa do mundo aos 119 anos no Japão

A mulher mais idosa do mundo, a japonesa Kane Tanaka, morreu aos 119 anos em Fukuoka, cidade onde residia, confirmaram as autoridades locais à agência de notícias espanhola Efe.

Nascida a 02 de janeiro de 1903 na antiga aldeia de Wajiro, que agora faz parte da cidade de Fukuoka, Kane Tanaka morreu num hospital naquela cidade no passado dia 19, com 119 anos e 108 dias.

Kane Tanaka, que se casou aos 19 anos, tinha estabelecido o objetivo de comemorar os 120 anos no próximo ano, segundo a sua família.

Com a sua morte, a freira francesa Lucile Randon, mais conhecida como Irmã André, que hoje tem 118 anos e 74 dias, passa a deter esse título. Assalto a contentor em Bettembourg.

Polícia lança apelo a testemunhas

A polícia lança um apelo a testemunhas devido a um assalto a um contentor, que ocorreu em Bettenbourg. Esse contentor pertence à “Harmonie Municipale Beetebuerg” e encontra-se no parque de estacionamento ao lado do cemitério.

Os assaltantes quebraram a fechadura e roubaram uma grande tenda que pertence à orquestra daquela cidade do sul do país, como também três grandes malas.

As pessoas que, nas últimas semanas, tenham presenciado algo de estranho naquela zona devem contactar as autoridades policiais.

Condutor em contramão na A4 provoca acidente

Na noite e madrugada de domingo houve vários acidentes a registar, a maioria provocados por condutores com excesso de álcool.

Cerca das 6h40 da manhã de domingo ocorreu um acidente: um motorista que conduzia em contra-mão na A4 colidiu com outro veículo perto de Leudelange.

O condutor que estava alcoolizado ficou ligeiramente ferido. Foi detido e presente a um juiz de instrução.

Outros condutores alcoolizados foram detidos pela polícia grão-ducal no sábado à noite. Por volta das 21h15, uma mulher embateu numa árvore na estrada de Echternach para Scheidgen, na comuna de Consdorf. Foi levada para o hospital e deu positivo no teste de álcool. A sua carta de condução foi-lhe retirada.

FC Porto pode garantir 30.º título de campeão nacional de futebol

O FC Porto pode garantir hoje o seu trigésimo título de campeão nacional de futebol, e terceiro em cinco anos, caso some mais um ponto em Braga do que o Sporting no Bessa, em jogos da trigésima-primeira jornada.

Cumpridas 30 rondas, e com 12 pontos por disputar, os ‘dragões’ somam 82, contra 73 do Sporting, que tem vantagem no confronto direto (1-1 em Alvalade e 2-2 no Dragão), pelo que se manterá matematicamente na corrida se conservar a distância.

A formação de Sérgio Conceição é a primeira a entrar em ação, a partir das 19h, pelo que não poderá fazer a festa na ‘pedreira’, qualquer que seja o resultado face ao Sporting de Braga, quarto classificado, a 12 pontos do Benfica, terceiro.

No caso de pontuar, o conjunto portista terá de ficar à espera do resultado do Sporting face ao tranquilo Boavista, com início às 21h30, no Bessa, precisando de um desaire dos ‘leões’ se empatar em Braga e de um empate caso triunfe no Minho.

Futebol. F91 Dudelange volta a perder e tem liderança em perigo

O líder da Liga BGL de futebol, F91 Dudelange, foi derrotado este domingo por 3-1, na deslocação ao terreno do Strassen, e mantém os 55 pontos. Esta é a segunda derrota consecutiva da equipa treinada por Carlos Fangueiro, que vê agora os rivais a poucos pontos de distância.

O Hesperange venceu o Wiltz por 3-2 e está agora com 53 pontos, a dois do líder. No dérbi de Esch, o Fola venceu a Jeunesse por 1-0 e está agora a 3 pontos do topo da tabela.

Nos outros jogos da 26ª jornada, o Rodange venceu o Hamm Benfica por 1-0, o Rosport empatou em casa 2-2 com o Hostert e o Differdange goleou o Racing Luxemburgo por 4-0.

Por fim, o Etzella perdeu por 1-0 na receção ao Titus Pétange e o Mondorf ganhou 2-1 ao Niederkorn.

A quatro jogos do final do campeonato, o F91 Dudelange está em primeiro com 55 pontos, seguido pelo Hesperange com 53 e pelo Fola com 52. O Hamm Benfica é último com 4 pontos.

Dylan Pereira com um início de temporada perfeito

O piloto luxemburguês lusodescendente, Dylan Pereira celebrou a sua sexta vitória na Super Cup Porsche em Itália.

Dylan Pereira, que está agora na sua sétima temporada da série e, após numerosos segundos lugares, conhece apenas um objectivo - liderar o campeonato. Para o conseguir, Pereira concentra-se inteiramente na Supertaça e na Porsche Carrera Cup Alemanha.

A segunda ronda da época tem lugar a 29 de Maio em Monte Carlo.

