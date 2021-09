Carlos Gonçalves acompanhou o então Presidente da República, Jorge Sampaio, numa visita de trabalho ao Luxemburgo, em 2004.

1939-2021

Deputado Carlos Gonçalves lembra emoção de Jorge Sampaio com alunos portugueses no Luxemburgo

Carlos Gonçalves acompanhou o então Presidente da República, Jorge Sampaio, numa visita de trabalho ao Luxemburgo, em 2004.

"O desaparecimento do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, é uma grande perda para o país". As palavras são do deputado do PSD, Carlos Gonçalves, que várias vezes ao longo da sua carreira política se cruzou com Jorge Sampaio.

Em declarações esta sexta-feira à Rádio Latina, Carlos Gonçalves sublinhou que independentemente dos cargos exercidos por Jorge Sampaio, este era reconhecido como uma pessoa "séria e solidária".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Foi enquanto secretário de Estado das Comunidades Portuguesas que Carlos Gonçalves acompanhou o então Presidente da República, Jorge Sampaio, numa visita de trabalho ao Luxemburgo. A convite do Grão-Duque Henri, antigo chefe de Estado português esteve quatro dias (entre 27 a 30 de setembro) no Grão-Ducado em 2004.

Festa, vindimas e sorrisos. A última visita de Jorge Sampaio ao Grão-Ducado O antigo Presidente da República portuguesa faleceu esta sexta-feira aos 81 anos. A última visita oficial ao Luxemburgo foi em 2004, a convite do Grão-Duque Henri.

Segundo o deputado do PSD, nessa visita oficial estiveram sobretudo dois temas em cima da mesa: o ensino do português no Luxemburgo e a lei sobre o acesso à nacionalidade luxemburguesa. Carlos Gonçalves afirma que na altura Jorge Sampaio mostrava-se preocupado com a situação dos portugueses radicados no país.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Durante uma visita a uma escola onde se encontrou com alunos de origem portuguesa Jorge Sampaio mostrou-se mais emocionado e sensibilizado, segundo o deputado social-democrata, ao ouvir os jovens a falar a língua de Camões.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos. Estava internado desde agosto em Lisboa com dificuldades respiratórias.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.