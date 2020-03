A recomendação é não sair de casa nesta altura de pandemia. Se não sabe o que fazer, deixamos dicas de filmes e séries para ajudar a passar o tempo da melhor maneira.

13 filmes e séries para ver enquanto está em casa

A recomendação é não sair de casa nesta altura de pandemia. Se não sabe o que fazer, deixamos dicas de filmes e séries para ajudar a passar o tempo da melhor maneira.

Durante as próximas semanas, a maioria das pessoas irá ficar em casa como medida de prevenção para conter a Covid-19. Se a ideia é ficar no sofá, selecionamos 10 filmes e séries para ver ou rever.

Estão todos disponíveis nos serviços de streaming. Até porque ver F.R.I.E.N.D.S. mais uma vez nunca é demais.

Sense 8 (série na Netflix)

Estão disponíveis duas temporadas. Acompanhe oito estranhos que, de repente, encontram-se conectados através de pensamentos e ações. Série de sucesso que gerou polémica ao ser cancelada e obrigou a Netflix a gravar um especial de duas horas, após reclamações dos fãs.

O Meu Sangue (série na RTPPlay)



A série documental "O Meu Sangue", estreou na RTP PLAY e promete dar que falar sobre um tema que ainda é um tabu: o ciclo menstrual da mulher. Já estão disponíveis os três episódios.



Breakfast at Tiffany's (filme na Netflix)

Um clássico é um clássico. Para quem nunca viu (ou apetece rever), este é um filme que nunca passa de moda e, para estes dias de quarentena, pode ser o ideal para colocar um sorriso na cara.

Fleabag (série na Amazon Prime)

Uma das séries que mais deu que falar nos últimos anos. Phoebe Waller-Bridge escreveu e protagoniza esta série sobre uma mulher que escolhe os homens errados e tem um sentido de humor (e de oportunidade) aguçados. Há também um padre pouco convencional que chega a questionar a sua fé por amor. Motivos suficientes para assistir?

The Irishman (filme na Netflix)

O filme sobre a máfia de Nova Iorque junta dois dos maiores nomes do cinema, Al Pacino e Robert De Niro. Está disponível na Netflix o filme que marcou o regresso do realizador Martin Scorsese ao mundo dos da máfia norte-americana. Prepare-se: é uma maratona de três horas.

Conta-me Como Foi (série na RTP Play)

A ficção acompanha o quotidiano da família Lopes que habita um andar de um bairro social, na Lisboa do final dos anos 1960. A segunda temporada centra-se na década de 1980. Tem Miguel Guilherme e Rita Blanco nos papéis principais.

Castle in the Sky (filme de animação na Netflix)

Este e outros filmes do realizador japonês Hayao Miyazaki estão disponíveis na Netflitx. "My neighbour Totoro", "Castle in the Sky", "Ocean Waves" são filmes de animação para todas as idades. Vale a pena apostar neles se procura tempo de qualidade em família.

Westworld (série na HBO)

Esta é um série de ficção-científica que explora um universo paralelo vivido num parque temático, o "Westworld". Androides com formas humanas servem de entretenimento para os visitantes. Mas a história complica-se e estes vão procurar liberdade - e vingança.

Dirty Money (série na Netflix)

Esta é uma série documental que explora a corrupção no mudo corporativo, a nível mundial. Os seis episódios deste original da Netflix já estão disponíveis.

F.R.I.E.N.D.S. (série na Netflix)

Palavras para quê? Não é necessária uma desculpa para ver - ou rever - uma das séries mais famosas de todos os tempos. F.R.I.E.N.D.S. está na Netflix e HBO e as dez temporadas vão ocupar-lhe muito tempo. E garantir algumas gargalhadas, também.

American Story (filme na Netflix)

Produzido pela Higher Groud, fundada por Michelle e Barack Obama, este documentário acompanha o destino de uma fábrica em Dayton, Ohio, que acaba por ser ocupada por uma empresa chinesa.

Saudi Women's Driving School (filme na HBO)

Este documentário da HBO acompanha uma escola de condução operada e criada para mulheres, após a implementação da lei que permite às mulheres conduzir na Arábia Saudita, em 2018. A escola está localizada na capital Riade, e com um total de 250 carros e 700 instrutores, teve dificuldade em lidar com os pedidos de várias mulheres ansiosas para se inscreverem nas aulas e pegarem num carro, pela primeira vez.

The Kominsky Method (série na Netflix)

Os veteranos de Hollywood, Michael Douglas e Alan Arkin, protagonizam esta série da Netflix sobre dois homens inseparáveis e as suas lutas pessoais com o envelhecimento. Morte, amor, sexo, drama, romance, aulas para atores e, sobretudo, uma amizade que sobrevive ao teste do tempo (e a tudo, praticamente).