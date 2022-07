Em jogo estão 230 milhões de euros, um jackpot histórico. Com um prémio destes, "é toda uma vida que muda". Ouça os conselhos do diretor da Lotaria Nacional.

100.000 apostadores no Luxemburgo. O que fazer se ganhar o Euromilhões

Em jogo estão 230 milhões de euros, um jackpot histórico. Com um prémio destes, "é toda uma vida que muda". Ouça os conselhos do diretor da Lotaria Nacional.

Se à terceira é de vez, hoje poderá ser o dia. O Euromilhões tem esta sexta-feira, pela terceira vez consecutiva, um jackpot recorde de 230 milhões de euros. E no Luxemburgo, há milhares de candidatos ao prémio.



De acordo com o diretor da Lotaria Nacional, Léon Losch, logo à noite deverão ser 100.000 os apostadores com um boletim registado no grão-ducado. É o dobro do que é hábito.

Ouvido pela Rádio Latina, Léon Losch destacou o óbvio: é muito dinheiro em jogo. Se o boletim vencedor se encontrar no Luxemburgo, a Lotaria Nacional aconselha discrição.

Discrição e calma são as palavras de ordem, algo que deve começar logo no momento do sorteio. Depois de confirmada a chave, “é necessário permanecer-se calmo e avisar a Lotaria Nacional, que encontrará os meios necessários para preservar o anonimado do vencedor”, garante o responsável.

Léon Losch salienta que, apesar de “não ser um problema, guardar um segredo desta dimensão é difícil”. É uma vida inteira que muda e há todo um caminho a percorrer entre o momento do sorteio e o momento em que se pode, por fim, desfrutar do prémio, diz o diretor da Lotaria Nacional. Mas, para poder sonhar, é preciso jogar.

Se, por cá, alguém acertar na chave vencedora, não será uma estreia. A última vez que o Grão-Ducado teve um vencedor foi em janeiro de 2020, com o premiado a levar para casa 28,6 milhões de euros. Já o prémio mais elevado de sempre no país foi um jackpot de 66 milhões de euros, em outubro de 2013. Léon Losch diz que está mais do que na hora de o prémio voltar a sair no Luxemburgo.

O sorteio do Euromilhões tem início marcado para as 20h15. O montante em jogo é um jackpot histórico, que supera os 220 milhões de outubro de 2021.

Se não houver vencedor, o valor voltará a estar em jogo no dois sorteios seguintes. Se mesmo assim não sair a ninguém, será distribuído no escalão inferior.

Diana Alves e Henrique de Burgo

