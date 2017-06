O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn, garante que o embaixador do Grão-Ducado em Portugal nunca foi à Madeira em 2012. Nem pediu qualquer lista de empresas que estivessem para abandonar a Zona Franca da Madeira.

Afinal, o embaixador do Luxemburgo em Portugal foi ou não à Madeira para aliciar empresas? A história tem duas versões. De um lado a Madeira diz que sim, do outro, o Luxemburgo assegura que não. A garantia é dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn, nas respostas a perguntas colocadas pelo deputado do dei Lénk David Wagner.



Asselborn vem assim desmentir o secretário Regional das Finanças da Madeira, Rui Gonçalves, que afirmou perante a comissão Pana que, em janeiro de 2012, o embaixador do Grão-Ducado se deslocou à Madeira para obter a lista de empresas que se preparavam para sair da Zona Franca da Madeira (ZFM). O objetivo era, segundo Rui Gonçalves, aliciar as empresas a fixarem-se no Luxemburgo com uma fiscalidade mais atrativa.

O Contacto, que já tinha tentado por via telefónica e por email falar com Rui Gonçalves, enviou mais questões a pedir uma reação ao desmentido de Asselborn, mas não recebeu, até ao fecho da edição, qualquer resposta.

O caso desde o início

Wagner tinha enviado questões a Asselborn, confrontando-o com as declarações feitas por Rui Gonçalves perante a Comissão Pana do Parlamento Europeu – responsável por investigar questões relacionadas com evasão fiscal e com os Panama Papers.

O atual secretário Regional das Finanças da Madeira foi ouvido no início de maio. O responsável terá dito perante a comissão, que, no início de 2012, o embaixador do Luxemburgo se deslocou à Madeira com o propósito de seduzir as multinacionais para território luxemburguês. O governante português terá acrescentado também que, na altura, a ZFM passou de seis mil empresas (em 2000) para 1.500 (atualmente).



Contudo, perante as questões do dei Lénk, Asselborn desmente Gonçalves em toda a linha. “O embaixador do Luxemburgo em Portugal não foi à Madeira em janeiro de 2012”, começa por ler-se na resposta enviada por escrito. A única visita do embaixador à Madeira, que pode ser considerada como próxima daquela data, ocorreu a 28 e 29 de novembro de 2011, garante.



Asselborn explica ainda que a visita foi feita no âmbito da entrada em funções do embaixador e “segundo os usos e costumes diplomáticos, sendo que o Ministério dos Negócios estrangeiros português foi devidamente informado”. “O objetivo da viagem consistia em estabelecer um primeiro contacto entre o novo embaixador e as autoridades locais”, acrescenta-se.



O Governo diz ainda que não tentou obter qualquer lista de empresas nem desencadeou os procedimentos necessários para estabelecer contactos diretos entre as empresas e bancos instalados na Madeira e outros serviços públicos no Grão-Ducado.

Regime fiscal da ZFM mudou

A ZFM teve até 2011 uma política de isenção de IRC (imposto pagos pelas empresas), regime permitido por Bruxelas para atrair empresas e estimular a atividade económica, por se tratar de uma zona ultraperiférica.



No entanto, as regras mudaram em 2012, o que levou muitas empresas a saírem da região. É que a Comissão Europeia apertou as normas fiscais: na ZFM, a taxa de IRC subiu ligeiramente e os benefícios fiscais passaram a depender dos postos de trabalho criados.



As exigências têm vindo a aumentar, mas implicam, ainda assim, uma fiscalidade muito mais atrativa e bem longe das taxas normais de IRC. O regime atual, por exemplo, prevê uma taxa de IRC de 5%, cujo benefício depende da criação de postos de trabalho e da matéria coletável das empresas. Ora, isto fez com que muitas multinacionais instaladas naquele que é conhecido como Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) procurassem outras paragens com uma fiscalidade ainda mais vantajosa. Foi neste contexto que Rui Gonçalves afirmou que o Grão-Ducado tentou atrair as empresas.

Paula Cravina de Sousa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.