Yuriko Backes: “Poderá haver uma redução fiscal na primavera”

Susy MARTINS Ministra das Finanças defende a introdução de um imposto progressivo, mais social, para aliviar as pessoas com rendimentos mais baixos.

“Poderá haver uma redução fiscal na primavera”. Uma declaração da ministra das Finanças, Yuriko Backes, à 100,7.

A responsável não descarta que a coligação governamental possa decidir um alívio fiscal a partir da próxima estação.

Yuriko Backes defende a introdução de um imposto progressivo, mais social, para aliviar as pessoas com rendimentos mais baixos. Mas, para que tal aconteça, a ministra diz que é necessário esperar para ver como estarão os cofres do Estado após o inverno.

Garante, contudo, que se houver margem de manobra financeira, o seu partido, o Partido Democrárico (DP), não se irá opor a debater uma revisão fiscal.



