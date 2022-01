A recém empossada ministra das Finanças está em Bruxelas, esta segunda e terça-feira, para reunir com os seus homólogos europeus. Vulnerabilidade das empresas devido à pandemia e regime fiscal das multinacionais estão entre os assuntos em discussão.

Finanças

Yuriko Backes participa esta semana nas suas primeiras reuniões do Eurogrupo e Ecofin

Redação A recém empossada ministra das Finanças está em Bruxelas, esta segunda e terça-feira, para reunir com os seus homólogos europeus. Vulnerabilidade das empresas devido à pandemia e regime fiscal das multinacionais estão entre os assuntos em discussão.

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa nas suas primeiras reuniões do Eurogrupo e do Ecofin esta segunda e terça-feira, em Bruxelas.

Yuriko Backes, que tomou posse no passado dia 5 de janeiro, substituindo Pierre Gramegna no cargo, junta-se aos dezanove ministros das Finanças da zona euro farão um balanço da situação económica, que continua ainda marcada pela incerteza provocada pela nova variante Omicron.

De acordo com o comunicado do Governo, os ministros irão discutir, no Eurogrupo, a vulnerabilidade das empresas europeias, particularmente nos sectores mais afetados pelas medidas sanitárias, e as regras orçamentais da UE que estão atualmente em revisão.

Já no encontro do Ecofin - o Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros da UE -, que terá lugar sob a Presidência francesa, os ministros das Finanças dos 27 Estados-membros vão debater a proposta de diretiva relativa ao estabelecimento de um nível fiscal mínimo mundial para os grupos multinacionais na UE. A discussão visa a transposição para a legislação comunitária do acordo internacional da OCDE e do G20 para estabelecer um regime fiscal para esses grupos empresariais.

Além das reuniões, estão previstas reuniões bilaterais entre Yuriko Backes e os seus homólogos das Finanças e também com vários representantes da Comissão Europeia.

