A evolução macroeconómica e fiscal na zona do euro é um dos temas da agenda.

União Europeia

Yuriko Backes nas reuniões do Eurogrupo e Ecofin

Henrique DE BURGO A evolução macroeconómica e fiscal na zona do euro é um dos temas da agenda.

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), entre esta segunda e terça-feira, em Bruxelas.

Yuriko Backes e os seus homólogos do Eurogrupo vão abordar os objetivos estratégicos do projeto do euro digital, a reforma do Quadro Europeu de Governança Económica e a evolução macroeconómica e fiscal na zona do euro.

Já na reunião do Ecofin, entre outros assuntos, será discutido o Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia.



