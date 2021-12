É a primeira vez que uma mulher ocupa este cargo.

Ministério das Finanças

Yuriko Backes é a nova ministra das Finanças do Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO É a primeira vez que uma mulher ocupa este cargo.

Três dias após a demissão de Pierre Gramegna como ministro das Finanças, o Governo luxemburguês anunciou a sua substituta: Yuriko Backes, 50 anos, a Marechal da Corte Grã-Ducal.

Em conferência de imprensa, o Primeiro-Ministro, Xavier Bettel, descreveu a nova ministra como sorridente, disposta a ajudar os colegas, um ouvido atento e com a "porta sempre aberta". Também lembrou que Yuriko é a primeira mulher a ocupar o cargo.

O primeiro-ministro Xavier Bettel, durante a apresentação da nova ministra das Finanças do Luxemburgo, Yuriko Backes Foto: Anouk Antony

Yuriko Backes nasceu no Japão em 1970 mas tem nacionalidade luxemburguesa. Estudou na London School of Economics and Political Science e no College of Europe, Backes. Entre outras coisas, trabalhou nas representações de Luxemburgo em Bruxelas e em Nova York. Backes chefiou a representação da Comissão Europeia no Luxemburgo, de 2016 a 2020.



Gramegna anunciou na terça-feira que deixava o Governo por "razões pessoais", depois de oito anos como ministro das Finanças do Grão-Ducado. A transferência dos cargos deve entrar em vigor no início do próximo ano.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.