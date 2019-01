O primeiro-ministro e ministro de Estado, Xavier Bettel, vai marcar presença no Fórum Económico Mundial, que vai ter lugar entre 22 e 25 de janeiro, em Davos, na Suíça.

Xavier Bettel no Fórum Económico Mundial em Davos

O fórum, que este ano tem como tema "Globalização 4.0: Moldando uma arquitetura global na era da quarta revolução industrial", vai permitir ao primeiro-ministro luxemburguês reunir-se com diversos decisores económicos, políticos e sociais "para promover a atratividade económica do Luxemburgo", refere o Governo num comunicado divulgado esta sexta-feira.



"Estão planeadas para este fim uma série de reuniões bilaterais com líderes empresariais, representantes da sociedade civil e decisores políticos", pode-se ler no documento.



Trump e May cancelam presença



O Presidente Donald Trump cancelou a viagem da delegação dos Estados Unidos ao Fórum Económico Mundial devido à paralisação governamental parcial do Governo norte-americano.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, também não vai participar no fórum, para se dedicar ao ‘Brexit’, anunciou hoje uma porta-voz do Governo.



Do Brasil, espera-se a presença do presidente Jair Bolsonaro. Quanto a Portugal, vai estar representado pelo ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, acompanhado pelo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.