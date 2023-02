Se outro partido o quiser fazer, caso vença as legislativas, deveria dizê-lo antes das eleições, defendeu o primeiro-ministro.

Bettel garante que próxima tranche do 'index' "não vai ser suprimida"

“A próxima tranche indiciária prevista pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) no quarto trimestre do ano não vai ser suprimida”. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, à margem do Conselho Europeu extraordinário que ocorreu esta quinta-feira em Bruxelas.

De acordo com a RTL, o chefe do Executivo informou que deverá reunir-se separadamente com os parceiros sociais,no sentido de preparar as reuniões da tripartida, que deverão decorrer em meados de março.

Xavier Bettel revelou esta semana que ia convocar a tripartida, que reúne Governo, sindicatos e patronato, para abordar as eventuais consequências das previsões apontadas pelo Statec. O primeiro-ministro reiterou que o encontro vai servir para discutir com os parceiros sociais as modalidades de compensação, para as empresas, do provável índice adicional.

A tripartida será também a oportunidade de fazer uma avaliação do acordo alcançado a 28 de setembro de 2022 e a sua eventual continuidade, como, por exemplo, os apoios ao pagamento das faturas de gás e eletricidade, paraa evitar o choque inflacionista no início de 2024.

Bettel sublinhou que 2023 é um ano de eleições (comunais, a 11 de junho, e legislativas, a 8 de outubro), e que o Governo não tenciona “mexer” na indexação dos salários. Mas, se outro partido o quiser fazer, caso vença as legislativas, deveria dizê-lo antes das eleições, defende.



