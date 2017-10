O Luxemburgo deverá ser um dos países com melhor desempenho orçamental nos países da zona euro em 2017, segundo Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com a base de dados do 'World Economic Outlook' disponível no portal do FMI e que foi atualizada hoje, a instituição liderada por Christine Lagarde prevê que o Grão-Ducado termine o ano com excedente orçamental de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Comparando com os restantes 18 países da zona euro, o Luxemburgo está no grupo de cinco países com melhores desempenhos orçamentais: Chipre (excedente de 0,9%), Alemanha (0,7%), Holanda (0,6%), Malta (0,5%) e Luxemburgo (0,3%).

Por oposição, os países com pior desempenho orçamental projetado para este ano, segundo os cálculos do FMI, que espera défices mais elevados apenas para Espanha (3,2%), França (3%), Itália (2,2%), Bélgica (1,8%), Grécia (1,7%) e Finlândia (1,5%) e Portugal (1,5%).

Para o conjunto das economias da moeda única europeia, o FMI antecipa um défice de 1,3% do PIB este ano, esperando que este se venha a reduzir gradualmente até 2022, ano em que ficará próximo do equilíbrio, nos -0,1%.



Paulo Dâmaso c/ agências

