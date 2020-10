O banco norte-americano estará a considerar a venda dos seus ativos no Luxemburgo.

Wells Fargo pode estar de saída do Grão-Ducado

No mesmo dia em que o BNP Paribas anunciou o encerramento de sete balcões no Luxemburgo, a Reuters avança que o Wells Fargo estará a equacionar a sua saída do Grão-Ducado, através da venda dos ativos que o banco norte-americano gere no país.

Já no ano passado, na sua tomada de posse, o CEO Charles Scharg disse que tinha como objetivo uma poupança anual a longo prazo de cerca de 10 mil milhões de euros.

Nas contas da Reuters, a venda da gestão de ativos, que no final de junho geriu cerca de 578 mil milhões de euros em nome dos clientes, pode trazer mais de 3 mil milhões de euros aos cofres do banco que foi retomado pela Delano.

Face à notícia veiculada pela agência de notícias norte-americana, o banco com sede em São Francinco, nos EUA, ainda não confirmou nem desmentiu.

