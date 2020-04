Comissão Europeia apresentou um novo fundo de 100 mil milhões de euros, “que será destinado em primeiro lugar aos países mais afetados, a começar por Itália”. O fundo serve especificamente para pagar ordenados, evitando despedimentos.

Von der Leyen pede desculpa aos italianos e anúncia plano para pagar salários na Europa

Numa ‘carta aos italianos’, publicada no jornal La Repubblica, a presidente da Comissão Europeia pede desculpa abertamente pela falta de resposta a tempo na crise da covid-19: “Perdoem-nos, hoje a União Europeia está convosco”, escreve Ursula von der Leyen no artigo publicado ontem neste diário de distribuição nacional. Durante semanas, os italianos criticaram as instituições europeias por os terem abandonado durante a pior emergência que o país sofreu desde a II Guerra Mundial.



No mea culpa, von der Leyen esclarece: “Hoje a Europa está a mobilizar-se junto com a Itália. Infelizmente não foi sempre assim. É preciso que reconheçamos que nos primeiros dias da crise, na necessidade de uma resposta comum europeia, muitos pensaram apenas nos problemas da sua própria casa. Não nos demos conta de que apenas juntos, como União, podemos ultrapassar esta epidemia. Foi um comportamento danoso e que podia ter sido evitado. Nestes dias, a distância entre indivíduos é fundamental para a nossa segurança: a distância entre as nações europeias, pelo contrário, coloca-nos a todos em perigo”.

Ursula von der Leyen explica ainda que a situação mudou e que da indiferença a União Europeia passou à solidariedade: “Fizemos todos os possíveis para levar os países a funcionarem como uma equipa e assegurar uma resposta coordenada a um problema comum. E vimos mais solidariedade na Europa que em qualquer outra parte do mundo”.

A recente resposta solidária da Europa é descrita por von der Leyen como a união de 25 países “que juntaram forças e enviaram milhões de máscaras para Itália e Espanha, para a proteção de todos e em particular dos trabalhadores de saúde”.

Mas além da crise sanitária que levou à morte de mais de 13.900 pessoas, o país, tal como os restantes Estados-membros, está agora a entrar em depressão económica na sequência dos estados de emergência e de encerramento de quase toda a atividade económica.

Em primeiro lugar, aos italianos, e depois num anúncio formal através dos canais normais da Comissão Europeia, von der Leyen apresentou um novo fundo de 100 mil milhões de euros, “que será destinado em primeiro lugar aos países mais afetados, a começar por Itália”. O fundo serve especificamente para pagar ordenados, evitando despedimentos, e permitindo que as empresas possam retomar atividade, no pós-lockdown.

O esquema, denominado Sure, é um dos novos instrumentos inovadores que a Comissão se comprometeu a acresentar aos já existentes para salvar a Europa da crise que se avizinha.

“SURE é um novo instrumento que irá fornecer até 100 mil milhões de euros em empréstimos a países que precisem, de forma a que os trabalhadores recebam salário e que as empresas mantenham os seus postos de trabalho. Isto permite que as pessoas continuem a pagar a renda, contas e a comprar comida. E ajuda a manter a economia a funcionar”, escreve von der Leyen num press release. Os trabalhadores independentes podem igualmente aceder a este fundo.

Os empréstimos são suportados em garantidas fornecidas pelos Estados-membro e serão dirigidos em primeiro lugar àqueles que precisem com mais urgência.

