Volvo recupera mais de 460 mil veículos devido a potencial defeito de airbags

A Volvo anunciou na segunda-feira que irá procurar angariar pelo menos 2.5 mil milhões de euros na maior oferta pública da Suécia em décadas. A empresa espera estrear-se na bolsa de valores de Estocolmo antes do final do ano.

A Volvo Car AB está a recuperar mais de 460 mil veículos em todo o mundo graças à existência de airbags potencialmente defeituosos, do lado do condutor, cujos componentes estiveram relacionados a uma morte, noticiou a Bloomberg.

Na lista de países afetados por esta mega devolução encontra-se Portugal e Espanha, mas nela não consta o Luxemburgo, a França, a Bélgica ou a Alemanha. Cerca de 260.000 veículos foram afetados nos Estados Unidos.

O fabricante sueco de automóveis disse à norte-americana National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) que identificou o potencial dos comprimidos de propulsor nos insufladores de airbag dos seus veículos entrarem em decomposição se estiverem sujeitos a humidade e temperaturas elevadas. Isto pode levar à formação de partículas de poeira e provocar a ruptura do insuflador.

Num relatório de retirada de segurança apresentado à NHTSA, a Volvo afirmou estar ciente de um incidente de ruptura relacionado com esta condição, que resultou numa fatalidade.

Um porta-voz da Volvo disse que a empresa irá recuperar automóveis a nível mundial em mercados que satisfaçam determinados critérios climáticos e recusou-se a comentar o custo estimado. O defeito é semelhante aos problemas que afetam os insufladores de airbags da Takata Corp que desencadearam a mais complexa e profunda crise de segurança automóvel da História. Cerca de 100 milhões dos componentes foram recolhidos em todo o mundo, sendo ainda impossível determinar quantos se encontram em automóveis na estrada.

Segundo a Bloomberg, a Volvo disse à NHTSA que recebeu uma carta em junho de 2019 de um advogado que alegava uma ruptura do air-bag num dos seus automóveis. A empresa procedeu então à inspecção de veículos e reuniu sobre o assunto desde agosto desse ano com a NHTSA e o fabricante alemão de peças ZF Friedrichshafen AG, que forneceu os insufladores. A Autoliv Inc. forneceu o conjunto completo do airbag, de acordo com o porta-voz.

O fabricante de automóveis está a recolher dois modelos de automóveis, os sedans S60 e S80, que a empresa produziu já em maio de 2000 e já em março de 2009.

A Volvo é o único fabricante de automóveis com o tipo específico de insuflador citado na recolha que a ZF forneceu nos EUA, disse um representante para as operações locais do fabricante de peças. "Não há outros OEMs que tenham recebido um insuflador utilizando este propulsor específico nos EUA", escreveu o porta-voz da ZF, Tony Sapienza, num e-mail citado pela Bloomberg.

