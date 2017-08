Volkswagen vai atualizar 'software' dos motores a diesel da marca em toda a Europa

A Volkswagen vai atualizar o ‘software’ dos motores diesel em todas as suas marcas na Europa e vai oferecer um prémio para trocar um veículo a diesel antigo por um novo, anunciou hoje o fabricante automóvel alemão.

Adiantou que se trata da atualização do ‘software’ dos motores diesel com a norma Euro 5 e Euro 6 e acrescentou que as marcas Volkswagen (VW), Audi, Seat, Skoda, Porsche e os veículos comerciais estão a trabalhar nos detalhes do prémio para que os proprietários dos automóveis com motores a diesel com a norma Euro 1 até à 4 comprem outro mais novo e limpo, seja com um de combustão que emita menos poluentes ou elétrico.

O fabricante automóvel alemão vai atualizar o ‘software’ dos modelos com motor a diesel da norma Euro 5 e parte daqueles que tenham um motor Euro 6 de todas as marcas, não só na Alemanha como também em toda a Europa.

"Com este pacote de medidas amplo reduziremos notavelmente as emissões de óxido de nitrogénio e melhoraremos a qualidade do ar", afirmou o presidente do grupo Volkswagen, Matthias Müller.

A indústria automóvel chegou a acordo esta semana com o Governo e alguns estados federados sobre medidas que melhorem a qualidade do ar das cidades, reduzindo as missões poluentes entre 25% e 30%.

O setor compromete-se a atualizar o ‘software’ de 5,3 milhões de veículos na Alemanha, dos quais quatro milhões são automóveis do grupo Volkswagen.

A construtora irá participar de forma proporcional à sua quota de mercado na Alemanha no fundo de 500 milhões de euros para a mobilidade sustentável nas cidades.

A indústria irá pagar 250 milhões de euros a este fundo e o Governo alemão outros 250 milhões de euros.